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Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 июня, первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуардом Харченко. В ходе встречи Эдуард Харченко представил ежегодный доклад о результатах деятельности уполномоченного за 2022 год.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

По информации бизнес-омбудсмена, в 2022 году было рассмотрено 486 устных и письменных жалоб и обращений, полученных в том числе в ходе личных приемов. Личные приемы проводились еженедельно в различных муниципальных образованиях Самарской области, совместно с прокурором Самарской области Сергеем Берижицким. Кроме того, в таких встречах участвовали главы муниципальных образований и представители иных органов власти.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей сообщил, что личные приемы в 2022 году были проведены в 27 муниципальных образованиях - в восьми городских округах и 19 муниципальных районах. В ходе таких встреч было принято 143 обращения от предпринимателей.

Эдуард Харченко доложил, что деятельность уполномоченного выстроена в тесном взаимодействии с правительством Самарской области, Самарской губернской думой и иными органами государственной власти в регионе. Он выразил благодарность председателю правительства региона за слаженную совместную работу.

Бизнес-омбудсмен также представил Виктору Кудряшову результаты мониторинга, отражающего условия ведения предпринимательской деятельности и эффективность мер государственной поддержки в Самарской области в 2022 году. Такой мониторинг проводится уполномоченным ежегодно, количество респондентов по сравнению с прошлым годом значительно возросло.

Виктор Кудряшов отметил, что результаты работы уполномоченного в регионе заметны и имеют действительно большое значение для экономического развития Самарской области.

"Не случайно уже второй год подряд Самарская область лидирует в Приволжском федеральном округе по количеству людей, которые приходят работать в сферу малого и среднего предпринимательства. Растет инвестиционная активность предприятий, при этом опережающими темпами увеличивается объем инвестиций малого бизнеса. Такой результат был бы невозможен без постоянного диалога между властями региона и предпринимательским сообществом. Институт уполномоченного по правам предпринимателей много делает для выстраивания такого диалога и позволяет получить обратную связь, оценить эффективность наших усилий", - отметил Виктор Кудряшов.

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