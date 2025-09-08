Михаил Смирнов покинет пост председателя правительства Самарской области

Михаил Смирнов не сохранит пост председателя правительства Самарской области после технической отставки кабмина, анонсированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Об этом глава региона заявил в интервью "Самарскому обозрению".
"Я, может быть, пространно отвечаю, за что меня периодически критикуют. Но на моей работе с моей мерой ответственности неправильно было бы делать резкие суждения и заявления. Все, что хотел сказать про Михаила Андреевича, я сказал. Я предложил ему две опции, он может продолжить свою работу, не будучи председателем правительства. Сейчас он рассматривает эти варианты. Ожидаю, что в сентябре новая большая стезя все-таки его дождется", - сказал Вячеслав Федорищев.
Напомним, Михаил Смирнов возглавляет правительство региона с августа прошлого года. Он является выходцем из структур Газпрома.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?