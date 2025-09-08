Михаил Смирнов покинет пост председателя правительства Самарской области

Михаил Смирнов не сохранит пост председателя правительства Самарской области после технической отставки кабмина, анонсированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Об этом глава региона заявил в интервью "Самарскому обозрению".

"Я, может быть, пространно отвечаю, за что меня периодически критикуют. Но на моей работе с моей мерой ответственности неправильно было бы делать резкие суждения и заявления. Все, что хотел сказать про Михаила Андреевича, я сказал. Я предложил ему две опции, он может продолжить свою работу, не будучи председателем правительства. Сейчас он рассматривает эти варианты. Ожидаю, что в сентябре новая большая стезя все-таки его дождется", - сказал Вячеслав Федорищев.

Напомним, Михаил Смирнов возглавляет правительство региона с августа прошлого года. Он является выходцем из структур Газпрома.