В 2025 году от наркотиков погибло 129 самарцев

В прошлом году 129 жителей Самарской области погибли от отравления наркотиками. Всего в 2025 г. было зарегистрировано 429 случаев отравлений запрещенными веществами. Такие данные приводятся в региональной программе по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании.
В 2025 году у 121 жителя Самарской области была диагностирована болезнь "первичная заболеваемость наркоманией". В сравнении с 2014 годом показатель снизился почти в пять раз — тогда болезнь диагностировали у 558 человек.
По данным Самарского областного клинического наркологического диспансера на 1 января 2026 г. общее число зарегистрированных наркопотребителей в регионе составило 7839 человек, из них у 4813 жителей, включая трех несовершеннолетних, диагностировали "синдром зависимости".
Отмечается, что 88,9% наркоманов — городские жители, 17,4% — женщины, 0,5% — дети и подростки.
Напомним, в 2024 г. от отравления наркотиками в Самарской области погибло 153 человека.
