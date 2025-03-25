В 2024 г. от наркотиков погибло 153 жителя Самарской области

В Самарской области от отравления наркотиками в 2024 г. погибло 153 человека. Такие цифры озвучил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов во вторник, 25 марта, выступая с отчетом в губернской думе.

В основном погибшие от наркотиков — молодые люди. 90% отравлений приходится на метадон, который синтезируется в кустарных лабораториях.

Ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков Игорь Иванов назвал тяжелой.

Напомним, в 2023 г. от наркотических отравлений в регионе скончались 166 человек.



