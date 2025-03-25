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Происшествия

В 2024 г. от наркотиков погибло 153 жителя Самарской области

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области от отравления наркотиками в 2024 г. погибло 153 человека. Такие цифры озвучил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов во вторник, 25 марта, выступая с отчетом в губернской думе.

В основном погибшие от наркотиков — молодые люди. 90% отравлений приходится на метадон, который синтезируется в кустарных лабораториях.

Ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков Игорь Иванов назвал тяжелой.

Напомним, в 2023 г. от наркотических отравлений в регионе скончались 166 человек.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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