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Происшествия

За семь месяцев наркотики убили 118 жителей Самарской области

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первые семь месяцев года в Самарской области от отравлений наркотиками погибло 118 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Такие данные были озвучены в четверг, 12 сентября, на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку.

Для сравнения: за весь прошлый год от наркотических отравлений в регионе скончались 166 человек.

По словам докладчика - руководителя аппарата антинаркотической комиссии области Вадима Картавченко, растет количество смертей от такого наркотика, как метадон. "Если восемь лет назад фиксировалось лишь три случая отравления метадоном, один из которых смертельный, то за истекший период 2024 года зафиксировано более 300 отравлений, более 100 человек погибли", - привел он цифры.

Вадим Картавченко также сообщил, что в регионе впервые за четыре года ухудшилась наркоситуация. По оценке Государственного антинаркотического комитета, наркоситуация в Самарской области изменилась с "нейтральной" на "напряженную". Он пояснил, что ключевым фактором стали результаты опросов жителей. 53% опрошенных в Самарской области назвали ситуацию кризисной.

Гид потребителя

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