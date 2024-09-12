За семь месяцев наркотики убили 118 жителей Самарской области

За первые семь месяцев года в Самарской области от отравлений наркотиками погибло 118 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Такие данные были озвучены в четверг, 12 сентября, на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку.
Для сравнения: за весь прошлый год от наркотических отравлений в регионе скончались 166 человек.
По словам докладчика - руководителя аппарата антинаркотической комиссии области Вадима Картавченко, растет количество смертей от такого наркотика, как метадон. "Если восемь лет назад фиксировалось лишь три случая отравления метадоном, один из которых смертельный, то за истекший период 2024 года зафиксировано более 300 отравлений, более 100 человек погибли", - привел он цифры.
Вадим Картавченко также сообщил, что в регионе впервые за четыре года ухудшилась наркоситуация. По оценке Государственного антинаркотического комитета, наркоситуация в Самарской области изменилась с "нейтральной" на "напряженную". Он пояснил, что ключевым фактором стали результаты опросов жителей. 53% опрошенных в Самарской области назвали ситуацию кризисной.
Последние комментарии
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.