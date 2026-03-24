Водитель Toyota сбил пешехода в Ленинском районе

В Ленинском районе легковой автомобиль совершил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В понедельник, 23 марта, в 17:50 42‑летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по ул. Чернореченской в направлении ул. Спортивной, не уступил дорогу 49‑летней женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая госпитализирована.