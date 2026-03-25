16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суды Происшествия

Капитан утонувшего в Волге судна "Каштан" полностью признал вину

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 24 марта, в Красноглинском районном суде состоялась заседание по уголовному делу в отношении жителя Самары Валерия Порваткина, который обвиняется в нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, 12 июля 2025 г. мужчина управлял маломерным прогулочным судном "Каштан", на борту которого находилось пять пассажиров. По версии следствия, мужчина в условиях надвигающегося штормового ветра не предпринял мер, предписываемых правилами. В результате судно, стоявшее на якоре в районе острова Электрон, опрокинулось и затонуло. 34-летняя женщина, находившаяся в камбузе, не смогла выбраться на поверхность и утонула. Остальные пассажиры и сам капитан были спасены.

Следствие считает, что при своевременных действиях Порваткина трагедии можно было избежать. 

На заседании капитан "Каштана" признал вину, выразил соболезнования родственникам погибшей и заявил о готовности компенсировать причиненный ущерб. Также подсудимый попросил провести судебное разбирательство в особом порядке, но ходатайство было отклонено. Теперь суд рассмотрит уголовное дело в общем порядке — с подробным изучением доказательств и допросом свидетелей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5