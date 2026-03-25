Капитан утонувшего в Волге судна "Каштан" полностью признал вину

Во вторник, 24 марта, в Красноглинском районном суде состоялась заседание по уголовному делу в отношении жителя Самары Валерия Порваткина, который обвиняется в нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

Напомним, 12 июля 2025 г. мужчина управлял маломерным прогулочным судном "Каштан", на борту которого находилось пять пассажиров. По версии следствия, мужчина в условиях надвигающегося штормового ветра не предпринял мер, предписываемых правилами. В результате судно, стоявшее на якоре в районе острова Электрон, опрокинулось и затонуло. 34-летняя женщина, находившаяся в камбузе, не смогла выбраться на поверхность и утонула. Остальные пассажиры и сам капитан были спасены.

Следствие считает, что при своевременных действиях Порваткина трагедии можно было избежать.

На заседании капитан "Каштана" признал вину, выразил соболезнования родственникам погибшей и заявил о готовности компенсировать причиненный ущерб. Также подсудимый попросил провести судебное разбирательство в особом порядке, но ходатайство было отклонено. Теперь суд рассмотрит уголовное дело в общем порядке — с подробным изучением доказательств и допросом свидетелей.