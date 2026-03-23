Спасателю, переехавшему на катере человека, отказали в УДО

Куйбышевский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении Константину Чиркину, чей катер стал причиной смерти отца двоих детей.

Напомним, ЧП произошло 15 июня 2024 г. в поселке Гранный Новокуйбышевска. Очевидцы сообщали, что около 20:35 в Гранном лодка проехала по человеку. Мужчина скончался, а виновники происшествия скрылись. При этом слова очевидцев подтверждали видео.

Как сообщали на тот момент в Куйбышевской транспортной прокуратуре, пришлось принимать меры по розыску подозреваемого. Вскоре в следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что задержали разыскиваемого — жителя Новокуйбышевска. Подозреваемым стал работник МЧС Константин Чиркин.

У погибшего Оганесса остались жена и двое детей, младшему на тот момент не исполнилось еще и двух лет. Как говорили близкие — он был предпринимателем и много занимался благотворительностью, помогал детским домам. Родные также рассказывали, что на момент расследования предполагаемый виновник не просил прощения и боялись, что дело "замнут".

Суд приговорил виновника к году и 10 месяцам принудительных работ по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта"). Родные погибшего обжаловали вердикт за мягкостью, но приговор оставили в силе.

Как рассказали в суде Куйбышевского района Самары, недавно осужденный обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Осужденный указал, что отбыл установленную законом для этого часть срока.

"Потерпевшая и ее представитель возражали против удовлетворения ходатайства осужденного, ввиду невозмещения осужденным морального вреда, причиненного преступлением. Суд учел сведения о личности осуждённого, его поведение в период отбывания наказания, мнение представителя исправительного центра, прокурора, возражавших против условно-досрочного освобождения, и иные данные о поведении осуждённого, пришел к выводу о нецелесообразности в настоящее время условно — досрочного освобождения", — рассказали в суде.