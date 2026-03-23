Спасателю, переехавшему на катере человека, отказали в УДО "Волжское ЖКХ" оштрафуют на 1,6 млн рублей за сброс сточных вод В Самарской области политика наказали за фейки об СВО Житель Тольятти отправится в колонию за отказ содержать несовершеннолетнего сына В Самаре две женщины обманули 27 человек, обещая построить им дома

Спасателю, переехавшему на катере человека, отказали в УДО

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Куйбышевский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении Константину Чиркину, чей катер стал причиной смерти отца двоих детей.

Напомним, ЧП произошло 15 июня 2024 г. в поселке Гранный Новокуйбышевска. Очевидцы сообщали, что около 20:35 в Гранном лодка проехала по человеку. Мужчина скончался, а виновники происшествия скрылись. При этом слова очевидцев подтверждали видео.

Как сообщали на тот момент в Куйбышевской транспортной прокуратуре, пришлось принимать меры по розыску подозреваемого. Вскоре в следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что задержали разыскиваемого — жителя Новокуйбышевска. Подозреваемым стал работник МЧС Константин Чиркин.

У погибшего Оганесса остались жена и двое детей, младшему на тот момент не исполнилось еще и двух лет. Как говорили близкие — он был предпринимателем и много занимался благотворительностью, помогал детским домам. Родные также рассказывали, что на момент расследования предполагаемый виновник не просил прощения и боялись, что дело "замнут".

Суд приговорил виновника к году и 10 месяцам принудительных работ по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта"). Родные погибшего обжаловали вердикт за мягкостью, но приговор оставили в силе.

Как рассказали в суде Куйбышевского района Самары, недавно осужденный обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Осужденный указал, что отбыл установленную законом для этого часть срока.

"Потерпевшая и ее представитель возражали против удовлетворения ходатайства осужденного, ввиду невозмещения осужденным морального вреда, причиненного преступлением. Суд учел сведения о личности осуждённого, его поведение в период отбывания наказания, мнение представителя исправительного центра, прокурора, возражавших против условно-досрочного освобождения, и иные данные о поведении осуждённого, пришел к выводу о нецелесообразности в настоящее время условно — досрочного освобождения", — рассказали в суде.

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

