Очевидцы: под Самарой лодка наехала на купавшегося мужчину

В субботу, 15 июня, в районе пос. Гранный в Новокуйбышевске погиб купавшийся мужчина. Об этом сообщают в соцсетях.
Инцидент произошел в 20:35. По словам очевидцев, по потерпевшему проехалась лодка. Мужчина скончался.
На опубликованном видео две лодки "нарезают круги" по водоему достаточно близко к берегу, и одна из них несколько раз проплывает рядом с плававшим мужчиной. После столкновения обе лодки скрылись.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!