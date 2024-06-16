Очевидцы: под Самарой лодка наехала на купавшегося мужчину

В субботу, 15 июня, в районе пос. Гранный в Новокуйбышевске погиб купавшийся мужчина. Об этом сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел в 20:35. По словам очевидцев, по потерпевшему проехалась лодка. Мужчина скончался.

На опубликованном видео две лодки "нарезают круги" по водоему достаточно близко к берегу, и одна из них несколько раз проплывает рядом с плававшим мужчиной. После столкновения обе лодки скрылись.