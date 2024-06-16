Транспортная прокуратура ведет проверку из-за смертельного инцидента с лодкой в пос. Гранный

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия с лодкой у пос. Гранный.
Напомним, инцидент произошел вечером 15 июня на Волге вблизи пос. Гранный в Новокуйбышевске. По словам очевидцев, лодка проехалась по плававшему мужчине. Пострадавший скончался.
Сейчас правоохранители разыскивают судоводителя.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!