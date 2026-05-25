Ответственность за уничтожение фосфошлама на территории бывшего завода "Фосфор" хотят возложить на предпринимателей

Мэрия Тольятти вышла в арбитраж с исками к владельцам зданий на территории бывшего завода "Фосфор", где располагаются могильники фосфошлама, сообщает "Самарское обозрение". По данным издания, уже появились первые решения, которые обязывают собственников "обеспечить безопасные условия хранения опасных веществ либо их обезвреживание в технологическом оборудовании". Как исполнять такие решения и сколько это будет стоить — неизвестно, поскольку готовой технологии обезвреживания фосфошлама нет.

Крупный химический завод "КуйбышевФосфор" работал в Тольятти с 1963 по 2003 год. На пике развития (1970-1980) на предприятии функционировали четыре производства: желтого фосфора, фосфорных солей, удобрений и фосфорорганических соединений. В 2003–2008 гг. "Фосфор" прошел через процедуру банкротства, имущество (административные здания, корпуса под производство, инженерно-коммунальный комплекс, пропускные пункты) распродано с торгов частным лицам. В 2008 г. предприятие ликвидировано, земля под промплощадкой перешла в собственность РФ, ей распоряжается Территориальное управление Росимущества в Самарской области (ТУ Росимущества в СО).

В 2026 г. на промышленной площадке "Фосфора" одновременно сосуществуют руины бывших корпусов химического гиганта с могильниками отходов от остановившегося производства и десятки работающих предприятий, общий ежегодный оборот которых превышает 10 млрд рублей.

По словам директора института химии и энергетики ТГУ Павла Мельникова, "общая площадь территории завода составляет 180 га, около 30 из которых загрязнены фосфорсодержащими отходами". "В составе токсичных отходов содержатся фосфорсодержащий шлам, технический желтый фосфор, органические отходы (смесь фенола, крезолов, ксиленолов, масел, малеиновый ангидрид), некондиционные детергенты (сорпол, берол), сера комовая, сульфат калия. В общей сложности на территории бывшего ОАО "Фосфор" находится около 14 тыс. тонн строительного мусора и загрязняющих веществ 2-4-го классов опасности", — поясняет Мельников. Основная сложность в том, что "10 из 11 определенных видов отходов не включены в федеральный каталог, в нормативно-правовом поле нет документов, которые позволяли бы транспортировать шламы за территорию предприятия".

Проблема утилизации вредных отходов обсуждается администрацией Тольятти и правительством Самарской области с 2003 года. История носит федеральный характер, крупное возгорание способно не просто уничтожить промышленную площадку "Фосфора", оно сделает практически весь Тольятти и часть Ставропольского района непригодными к проживанию.

Избавлять Самарскую область от потенциальной экологической катастрофы собирались за счет федерального бюджета. Для этого требовалось провести обследование площадки, определиться с количеством могильников, попасть с ними в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее — ГРОНВОС), что позволило бы получить финансирование в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", который проводился с 2018 по 2024 год. Далее надо было разработать проект, что именно делать со шламом, и обезвредить могильники.

Администрация Тольятти провела обследование площадки, в ходе которого выявлено 11 очагов загрязнения отходами II–IV классов опасности в объеме 13,4 тыс. тонн. Общая площадь очагов с могильниками — 10 гектаров. Основная сложность — емкости со шламом, отходы содержатся как в бочках, которые пересыпаны грунтом, так и в производственных емкостях непосредственно внутри зданий в межэтажных перекрытиях. Еще один объект — шламоотвальное хозяйство бывшего ОАО "Фосфор" — находится за пределами промплощадки, в районе Васильевских озер.

По информации "СО", у зданий с фосфошламом есть собственники. Именно это и стало основным препятствием для включения в ГРОНВОС. На май 2026 г. в реестре только два объекта: "Бывший цех № 1. Производство желтого фосфора. Печное отделение, 1-я очередь" и "Бывшее печное отделение цеха № 51". По ним проводятся проектно-изыскательские работы, которые должны быть завершены уже в декабре 2026 года.

Подрядчик должен подготовить проект ликвидации объектов накопленного вреда, в том числе снос зданий и рекультивацию земли. Что именно надо делать с фосфошламом, из техзадания непонятно. Ранее все эксперты "СО" говорили, что следует с нуля разрабатывать технологию утилизации фосфошлама — вывозить его бессмысленно, нужно уничтожать отходы на месте.

Так и не удалось включить в ГРОНВОС действительно проблемные объекты: шламоотвальное хозяйство площадью более 4 гектаров, станцию нейтрализации площадью более 1 гектара, бывший склад желтого фосфора площадью 0,3 гектара и корпус подготовки сырья цеха пятисернистого фосфора площадью 0,3 гектара.

Из материалов администрации, опубликованных Тольяттинской городской думой, следует, что ТУ Росимущества в СО в 2024 г. сообщило, что объекты капитального строительства с могильниками "могут быть приняты в собственность РФ при наличии волеизъявления их собственников". Готовность передать проблемные ОКС выразили ООО "Бизнес-Инвест" и ООО "СВХК", они обратились в Росимущество с предложением о безвозмездной передаче принадлежащего им имущества, но на январь 2026 г. (последний отчет администрации Тольятти по теме) ответа не поступило.

Остальные владельцы ОКС были готовы расстаться с ними только на определенных условиях. Один попросил погасить за него налоговую задолженность (около 2 млн руб.), кто-то был готов продать по рыночной цене. Еще один вариант условия — сохранение за собой прав на земельный участок, на котором расположен ОКС.

В 2025 г. администрация Тольятти резко изменила подход к теме, де-факто отказавшись от попыток получить федеральное финансирование. В феврале 2025 г. Михаилом Смирновым, на тот момент первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области, был согласован План мероприятий по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО "Фосфор". В нем прямо прописывается подача исков к собственникам ОКС. В рамках реализации плана администрация Тольятти дважды обращалась в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность обращения в суд с исками к собственникам ОКС.

Не получив от прокуратуры ответа, тольяттинская мэрия в октябре 2025 г. сама подала девять исков. Среди ответчиков — ООО "Архонт", ООО "Квадрарум", ООО "СВХК", ООО "Химинвест", ООО "Бизнес-Инвест". Уже складывается практика: суды выносят решения в пользу администрации, обязывая собственников ОКС "обеспечить безопасные условия хранения опасных веществ либо их обезвреживание в технологическом оборудовании". Именно так закончился процесс в первой инстанции с "Химинвестом". Компании с 2005 г. принадлежит бывший цех "Фосфора", фосфорсодержащие отходы (среди веществ — нефтепродукты, фенол, формальдегид, фосфор, фосфаты, сера) оцениваются в 50 тонн, которые хранятся навалом в переходе здания. В своем отзыве на исковое заявление "Химинвест" отмечает, что "он не является собственником отходов, не накапливал их в своей деятельности".

Позиция суда строится на том, что если непонятно, кто именно произвел отходы, то "собственником отходов являются органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на которых эти отходы находятся". Как отмечается в решении, "орган местного самоуправления в данном случае не может являться лицом, ответственным за использование отходов, так как земельный участок находится в федеральной собственности, здание — в частной". Поэтому "все соответствующие обязанности возложены законодателем именно на ответчика (т.е. "Химинвест". — Прим. ред.) как на собственника объекта недвижимости и, соответственно, землепользователя". При этом все ссылки на банкротство "Фосфора" отметены как не имеющие никакого отношения к делу.

"Определенная логика в решении суда есть. При покупке цеха покупатель не мог не знать о наличии в нем опасных веществ. Если иное не было оговорено, то эти отходы перешли к нему. При должной осмотрительности покупатель должен оценить все риски приобретения имущества, выяснить, какие обязательства перейдут к нему. Из решения суда следует, что прошло более 20 лет. В это время собственник ОКС должен был предпринимать какие-либо действия, направленные на разрешение вопросов с этими отходами, например взаимодействовать с уполномоченными органами и прокуратурой. Если же при покупке объекта и были какие-то договоренности о вывозе отходов иным лицом, ситуация меняется. Однако доказательства этого в суд, судя по всему, не представлены. Как минимум о них нет упоминания в судебном акте", — комментирует решение старший партнер Адвокатского бюро "Яблоков и партнеры" Александр Тамодлин.

Что характерно, в ходе рассмотрения иска отходы "исчезли". 24 марта 2026 г. этот факт установлен администрацией Тольятти и представителями ООО "Химинвест" при совместном осмотре ОКС. В переходе, где в приямке лежал фосфошлам, обнаружился новый пол, который состоял из насыпного грунта и щебня. Но, как отметили представители ООО "Химинвест", "отходы не вывозились". "Таким образом, можно сделать вывод о том, что ответчик (т.е. ООО "Химинвест". — Прим. ред.) осуществил засыпку всего объема грунтоподобной смеси щебнем для ее укрытия снаружи, а непосредственно самих действий по устранению нарушений условий хранения опасных веществ не производил. Указанные действия ответчика привели к сокрытию отходов с поверхности, однако не устранили саму причину загрязнения окружающей среды, почвы опасными веществами", — подчеркивается в судебном акте.

Еще одно решение вынесено в отношении ООО "Квадрарум", которое ни отзыва на исковое заявление не предоставило, ни на заседание не явилось. Из судебного акта следует, что компания является собственником опытно­промышленной установки. На ОКС огромное количество опасных веществ: "фосфорсодержащие шламы (минеральные отходы при производстве фосфора и его соединений с содержанием фосфора более 12%) — 122,78 т; строительные отходы: мусор от сноса и разборки производственных зданий, загрязненных фосфором и его соединениями, — 281,03 т; мусор от сноса и разборки зданий несортированный — 1309,27 т" (согласно судебному акту). Отмечается, что "вероятность возгорания фосфорсодержащих отходов высокая". В итоге суд постановил обеспечить безопасные условия хранения опасных веществ либо их обезвреживание.

Вероятность реального исполнения этого решения крайне незначительна. 100% уставного капитала ООО "Квадрарум" с 2022 г. оформлено на некоего Рафика Тукубаева, умершего в феврале 2025 года. Попытка ФНС обанкротить компанию увенчалась прекращением в январе 2026 г. соответствующего процесса по причине отсутствия денежных средств на него.

Таким образом, проблемы с могильниками фосфошлама не столько решаются, сколько купируются до нового крупного пожара. Источник "СО", близко знакомый с темой, говорит, что происходящее — "бюрократическая прокрастинация и перекладывание ответственности". "Администрации Тольятти ставили задачу решить проблему, администрация пошла по пути меньшего сопротивления и скинула проблему с себя. Вместо того чтобы со Смирновым разработать план, какие коррективы в федеральное законодательство нужны для внесения объектов в ГРОНВОС и что надо сделать, чтобы оперативно забрать ОКС, пошли по классическому пути — нашли способ прикрыться решениями суда на случай ЧП", — говорит источник "СО".

Отдельный аспект — возможность исполнения решения суда. Эксперты на протяжении многих лет уверяли "СО", что перекладывать чистку могильников на коммерсантов не имеет смысла: отходы нельзя ни вывезти, ни утилизировать, нужна новая стратегия уничтожения, которой еще нет. Таким образом, решение суда может оказаться неисполнимым, что в свою очередь способно стать основанием для его отмены. Но прохождение этого витка — вступление решения в законную силу, собирание доказательств о его неисполнимости, отмена решения — может потребовать несколько лет.