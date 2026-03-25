Азартная тольяттинка попалась на уловку мошенников принять участие в "онлайн-аукционе" и выиграть авто

В Автозаводском районе Тольятти 20-летняя работница одного из местных цветочных магазинов стала жертвой аферистов, попавшись на их уловку через мессенджер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Злоумышленники заманили девушку предложением поучаствовать в "онлайн-аукционе". По их словам, победитель должен был получить в свое распоряжение не только максимальную денежную ставку, но и главный приз — автомобиль. В надежде на выигрыш, заявительница решилась на риск и перевела все свои сбережения — 27 тысяч рублей.
Однако вскоре после перевода собеседники перестали выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.
Последние комментарии
