В Самаре две женщины обманули 27 человек, обещая построить им дома

Суд Кировского района региональной столицы вынес приговор Виктории и Елизавете Чичковым. Их уличили в 27 эпизодах мошенничества.
Как установили служители Фемиды, Елизавета, являлась учредителем и гендиректором организации, осуществляющей деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, вошла в сговор с заместителем гендиректора и с Викторией Чичковой, которая трудилась менеджером.
С марта по июнь 2024 г. представители фирмы заключали с гражданами договоры на сборку и поставку каркасных сооружений. Всего они получили более 6 млн рублей от 27 человек. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. В суде обвиняемые вину признали и возместили материальный ущерб.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, гендиректору назначили в качестве наказания принудительные работы сроком на 2 года 6 месяцев, с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Вторую женщину приговорили к принудительным работам сроком на 2 года 2 месяца, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.
Заявленные гражданские иски удовлетворены частично.Приговор в силу пока не вступил.
"Принудительные работы" — вид наказания, который подразумевает привлечение осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями уголовно-исполнительной системы. Исполнение наказания осуществляется в исправительных центрах", — добавили в пресс-службе судов Самарской области.
Согласно открытым данным, Елизавета Чичкова является гендиректором ООО "СТ". В 2026 г. в отношении компании было открыто несколько исполнительных производств.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.