За попытку дать взятку военкомату мужчина оштрафован на 700 тыс. рублей

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Спецотдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России взыскал с гражданина уголовный штраф в размере 700 тыс. рублей. Мужчина пытался избежать призыва на военную службу, предложив взятку. Об этом сообщает пресс-служба управления службы судебных приставов по Самарской области.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина предоставил посреднику 150 тыс. рублей, предназначенных для военного комиссариата, с просьбой установить категорию годности, исключающую его призыв на военную службу из‑за состояния здоровья. Реализовать преступный умысел не получилось. Участники сговора были задержаны сразу после получения взятки.

Суд признал гражданина виновным в даче взятки, назначив наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.

Поскольку в установленный срок должник не погасил штраф добровольно, судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника, ограничил право выезда гражданина за пределы РФ.

Штраф был полностью выплачен после вмешательства судебных приставов.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

