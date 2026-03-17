За попытку дать взятку военкомату мужчина оштрафован на 700 тыс. рублей

Спецотдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России взыскал с гражданина уголовный штраф в размере 700 тыс. рублей. Мужчина пытался избежать призыва на военную службу, предложив взятку. Об этом сообщает пресс-служба управления службы судебных приставов по Самарской области.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина предоставил посреднику 150 тыс. рублей, предназначенных для военного комиссариата, с просьбой установить категорию годности, исключающую его призыв на военную службу из‑за состояния здоровья. Реализовать преступный умысел не получилось. Участники сговора были задержаны сразу после получения взятки.

Суд признал гражданина виновным в даче взятки, назначив наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.

Поскольку в установленный срок должник не погасил штраф добровольно, судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника, ограничил право выезда гражданина за пределы РФ.

Штраф был полностью выплачен после вмешательства судебных приставов.