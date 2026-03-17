За попытку дать взятку военкомату мужчина оштрафован на 700 тыс. рублей

Спецотдел судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России взыскал с гражданина уголовный штраф в размере 700 тыс. рублей. Мужчина пытался избежать призыва на военную службу, предложив взятку. Об этом сообщает пресс-служба управления службы судебных приставов по Самарской области.
В ходе судебного заседания установлено, что мужчина предоставил посреднику 150 тыс. рублей, предназначенных для военного комиссариата, с просьбой установить категорию годности, исключающую его призыв на военную службу из‑за состояния здоровья. Реализовать преступный умысел не получилось. Участники сговора были задержаны сразу после получения взятки.
Суд признал гражданина виновным в даче взятки, назначив наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.
Поскольку в установленный срок должник не погасил штраф добровольно, судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника, ограничил право выезда гражданина за пределы РФ.
Штраф был полностью выплачен после вмешательства судебных приставов.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.