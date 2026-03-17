Бывший чиновник из Самары вернет государству 6,3 млн рублей

Прокуратура Красноглинского района Самары добилась взыскания крупной суммы с экс-начальника отдела муниципального контроля районной администрации, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуроры установили, что на банковские счета бывшего чиновника в период его службы с 2021 по 2023 г. поступили денежные средства на общую сумму свыше 6,3 млн рублей. При этом мужчина не смог предоставить документы, подтверждающие законность происхождения этих денег.

Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании указанных денежных средств в полном объеме.