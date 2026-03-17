Житель Тольятти лишился свободы и машины за повторное вождение в нетрезвом виде

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Подсудимого, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, задержали сотрудники полиции. Мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 6 мес., а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Автомобиль нарушителя марки Chrysler 300, по ходатайству прокурора, конфискован в доход государства.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.