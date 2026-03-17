В среду, 18 марта с 13:00 в Сызрани на территории АО "СНПЗ" будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения. Состоится запуск электросирен и передача речевого сообщения: "Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения". Об этом сообщает сызранская единая дежурно-диспетчерская служба.
В Сызрани 18 марта жители могут услышать звук сирен
СЫЗРАНЬ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
