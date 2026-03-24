Благодаря господдержке в Самарской области предприниматель запустил прачечную самообслуживания

ЖИГУЛЕВСК. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Жигулевске предприниматель Антон Дмитриев развивает современный формат прачечных самообслуживания. На свое дело он получил поддержку в Гарантийном фонде Самарской области.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Как отметил предприниматель, идея у него возникла из-за необходимости чистить объемные вещи. Крупногабаритные вещи сложно стирать дома, а в химчистках — высокая стоимость услуг. Поэтому мужчина решил открыть прачечную для тех, кто сталкивается с подобными проблемами.

Для воплощения в жизнь своего проекта мужчина обратился в региональный центр "Мой бизнес". Специалисты проконсультировали его по существующим мерам поддержки, и предприниматель решил остановиться на привлечении льготного финансирования.

"Мы взяли заем под минимальный 1%. Льготные средства потратили на покупку франшизы, ремонт, проведение коммуникаций, приобретение мебели и необходимого оборудования — стиральных и сушильных машин большой емкости. Без поддержки государства мы не смогли бы открыть прачечную", — рассказывает руководитель прачечной самообслуживания Антон Дмитриев.

Малый и средний бизнес Самарской области активно использует финансовые инструменты поддержки для своего развития. Региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Минимальная ставка по программам Фонда составляет 3% годовых.

"Региональные предприниматели для развития своих бизнес-проектов активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, по итогам 2025 г., благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли почти 2,6 млрд рублей на развитие своих проектов", — подчеркнул заместитель председателя правительства, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес" (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 508.

Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". 

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

