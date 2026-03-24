В минобре прошла встреча с участниками Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО и их наставниками

В министерстве образования Самарской области прошла встреча с участниками Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО и их наставниками. Поздравила обучающихся и педагогов, а также поблагодарила за достойное представление региона на уровне округа заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

"Значимость Интеллектуальной олимпиады школьников в Приволжском федеральном округе очень высока. Во всех состязаниях вы показали отличные результаты. Это говорит о том, что вашими педагогами ведется системная работа, что вы, ребята, действительно увлечены своим делом. Команда Самарской области сделала в этом году большой рывок, заняв 2 место среди всех участников", — отметила Татьяна Лапшова.

Напомним, интеллектуальная олимпиада ПФО проходит под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2015 года. В середине марта в Перми состоялось торжественное закрытие окружного этапа ХI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди обучающихся школ и учреждений СПО.

Более 200 самых эрудированных учащихся школ и студентов СПО из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов продемонстрировали свои лучшие навыки в робототехнике, управлении и программировании беспилотных летательных аппаратов, решении инженерных задач, а также интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Знания и навыки участников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых — судьи международного уровня и эксперты всероссийских чемпионатов по конкурсным направлениям олимпиады, преподаватели ведущих вузов России.

Самарскую область на окружных состязаниях представили победители регионального этапа Интеллектуальной олимпиады школьников:

  • Форманюк Игорь, Рогов Дмитрий (Центр дополнительного образования ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный) — в Робототехнике (заняли 1 место). Наставник — Юрий Потапов;
  • Лордугин Артем, Гусев Вячеслав ("Кванториум Жигулевская долина") — в Решении инженерных задач (заняли 2 место). Наставник — Валерий Новиков;
  • Топоров Константин (МБУ Школа № 70 г.Тольятти, Тольяттинский Дворец детского и юношеского творчества) — в управлении БПЛА (занял 3 место). Наставник — Константин Гусев; 
  • команда "Сигнумы" Самарского регионального центра для одаренных детей — в игре "Что? Где? Когда?" (заняли 6 место). Наставник — Мария Марьясова;
  • Макашов Роман, Семендеев Даниил (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова) — в программировании БПЛА. Наставник — Владислав Векленко.

По итогам конкурсных испытаний в общекомандном зачете сборная Самарской области заняла 2 место.

На закрытии Олимпиады в Перми победители и призеры олимпиады награждены фирменными кубками и памятными подарками. В рамках встречи в региональном министерстве образования ребятам и их наставникам были вручены благодарственные письма врио министра образования Самарской области Виктора Акопьяна.

