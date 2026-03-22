Расписание электрички "Тольятти - Самара" изменено на 28 марта

В субботу, 28 марта, вносятся изменения в расписание электропоезда № 7348/7347 Тольятти (отпр. 16:12) – Самара (приб. 18:22).
Отправление из Тольятти в 16:45, прибытие в Самару 19:01.
На участке Средневолжская – Самара отменяются остановки: пл. Пятилетка, пл. Стахановская, пл. Киркомбинат, пл. Толевая. Проследует с остановкой на ст. Безымянка, сообщает СППК.
