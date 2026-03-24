В Самарской областной детской библиотеке пройдет Всероссийская Неделя детской книги

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 27 марта по 5 апреля в Самарской областной детской библиотеке пройдет Всероссийская Неделя детской книги — 2026, посвященная Году единства народов России.

Всероссийская Неделя детской книги — крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция. Региональным координатором Всероссийской недели детской книги в Самарской области является Самарская областная детская библиотека при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Все мероприятия Недели будут направлены на знакомство детей и родителей с лучшими книгами и вовлечение в активную читательскую деятельность. Знакомство с книгами будет проходить в самых разных формах: встречи с писателями, интерактивные обзоры книг, книжные выставки, интерактивные встречи и мастер-классы.

Программа будет построена в игровой форме: каждый участник мероприятий получит маршрутную карту, где сможет отмечать специальными жетонами мероприятия, которые он посетил, все участники примут участие в розыгрыше и смогут выиграть интересную книгу.

27 марта состоится Торжественное открытие Недели детской книги в Самарской области. На мероприятии будут награждены победители Всероссийской олимпиады "Символы России. Великая Отечественная война: Путь к Победе" и самые активные читатели Самарской областной детской библиотеки.

Подарком для всех участников праздника станет спектакль по мотивам русской народной сказки в исполнении выпускников Самарского государственного института культуры и выступления танцевального коллектива "Холидейка". Гостями праздника станут писатели из Самары — Мария Пашинина и Светлана Макашова. Событие пройдет в актовом зале Администрации Октябрьского внутригородского района.

Встречи с писателями будут продолжаться всю неделю. С самарскими читателями проведет несколько встреч Юлия Кузнецова — детский писатель из Москвы. Встречи пройдут для детей разных возрастов, и у каждого будет возможность задать автору вопросы о творчестве. Также пообщаться с Юлией Кузнецовой смогут ребята из с. Богатое. Встреча пройдет в рамках награждения Богатовской межпоселенческой детской библиотеки МАУ м. р. Богатовский СО "Центр культурного развития" — абсолютного победителя Областного проекта по продвижению детского чтения "Регион читающего детства" по итогам 2025 года. Юлия Кузнецова также станет главным спикером областного родительского онлайн-собрания "Растим читателя: руководство к действию".

Тема единства народов России станет одной из главных тем Недели. Вопросы областной онлайн-викторины "Сказочная палитра России" будут посвящены фольклору народов России. Участники этнографической игры "Кто живет по соседству?" узнают о традициях и культуре народов нашей страны, а участники студии теневого театра Самарской областной детской библиотеки "Сказочные тени" покажут представление по башкирской и калмыцкой сказке. Фольклорно-музыкальная встреча с Олесей Ковалевой — сотрудником Центра детского творчества "Премьера" поможет ребятам познакомиться с песнями и играми русского народа.

На выставке "Давайте поиграем!" будут представлены игрушки народов России из коллекции Светланы Гавришевской — руководителя творческой студии "Птица счастья". На выставке "Расскажи мне сказку…" будут представлены фольклорные произведения народов России, а на выставке "Народов много — страна одна" — книги об истории, культуре и традициях народов страны.

Мероприятия недели будут посвящены лучшим детским книгам — важно показать преемственность традиций литературы для детей в нашей стране. Мероприятия будут посвящены как классике, так и современной литературе. В этом году книге "Золотой ключик, или приключения Буратино" исполняется 90 лет, и участники мастер-класса вместе с художником Таней Ройз будут рисовать главного героя книги. Интерактивный спектакль Центра дополнительного образования "Экология детства "Приключения Незнайки и его друзей" позволит юным читателям еще раз встретиться с обаятельным и веселым героем книги. Вопросы онлайн-викторины "Любимые книги детства" будут посвящены лучшим книгам отечественных и зарубежных писателей, которые читают уже многие поколения детей нашей страны.

Дети станут активными участниками программы, смогут проявить свои знания и умения и приобрести новые навыки. Участники кинолекции "Мы разные, мы вместе" будут учиться высказывать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. На встрече с писателем-сказочником Денисом Либстером ребята будут сочинять сказку, а на занятии в "Школе культурного блогера "еж-ТВ" будут создавать авторский видеоролик о необычных изданиях из Музея детской книги Самарской областной детской библиотеки. Также в период проведения Недели детской книги в библиотеке состоятся предварительные прослушивания участников городского этапа ХХIV Всероссийского конкурса чтецов "Родная речь 2026. Читай!" — ребята будут декламировать стихотворения, посвященные книгам, чтению и любимым литературным героям. Организатором конкурса выступает МБУК "Библиотечная информационная сеть" г. о. Новокуйбышевск.

Все желающие в течение Недели смогут принять участие в онлайн-марафоне "Книга, о которой я хочу рассказать…". Онлайн-программа позволит присоединиться к программе читателям из муниципальных образований: ребята могут посмотреть трансляции встреч с писателями, принять участие в онлайн-викторине и онлайн-марафоне.

Начало традиционному празднику детской книги положила масштабная встреча писателей и юных читателей, которая первый раз состоялась 26 марта 1943 г. в Москве. Затеял этот праздник писатель Лев Кассиль вместе с популярными авторами. Назвали праздник "День детской книги" или, с легкой руки Кассиля, "Книжкины именины".

По воспоминаниям писателя Юрия Яковлева: "Эта традиция родилась в трудный военный год. И тогда мудрые люди решили устроить праздник. В большом зале собрали ребят, худых, бледных, в залатанной одежде. И каждому, кто пришел, подарили книгу. Тоненькая, отпечатанная на серой бумаге книга должна была согреть, добавить света, вселить силы. Дети уносили книгу, как военный паек, который надо сберечь и растянуть на много дней. Праздник назвали Днем детской книги. Это был военный праздник, и как все, связанное с войной, он имел глубокий, драматический смысл".

Но сразу стало понятно, что одного дня мало, и с 1944 г. праздник проходит целую неделю. Благодаря общим усилиям в последние годы акции удалось придать поистине всероссийский масштаб.

Благодаря общим усилиям в последние годы акции удалось придать поистине всероссийский масштаб. В нынешнем году к акции традиционно присоединились ведущие отечественные организации, занимающиеся проблемами детского чтения и литературы: Российский книжный союз и Российская библиотечная ассоциация. Главным оператором акции выступает Российская государственная детская библиотека.

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

