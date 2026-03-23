Ветеран СВО из Самарской области предложил построить современный ФОК в с. Марьевка

Участник региональной программы "Школа героев" Владимир Харьков представил социально-значимый проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.

Инициатива ветерана специальной военной операции получила поддержку районных властей и депутатов Самарской Губернской Думы.

Владимир Харьков — участник второго потока программы "Школа героев", которая реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева как региональное продолжение президентской программы "Время героев". В рамках обучения каждый курсант разрабатывает проект, направленный на решение конкретных проблем региона. Владимир выбрал тему, важную для его малой родины — села Марьевка, где проживает около двух тысяч человек.

"У меня изначально была идея помочь малой родине. Во время обучения в "Школе героев" мы обсудили с главой сельского поселения Марьевка, чем можно помочь, и появился такой проект. Мы посмотрели, обсудили все достижения и начали двигаться в этом направлении", — поделился Владимир Харьков.

Выбор объекта не случаен. Марьевка обладает удобной логистикой, а местная молодежь активно занимается спортом. Спортивные команды села, особенно хоккеисты, не раз занимали призовые места на областных соревнованиях.

Планируется, что новый ФОК площадью 300 квадратных метров объединит в себе три ключевые зоны: универсальный спортивный зал, зал для художественной гимнастики и помещение для фитнеса. Детали проекта Владимир прорабатывал во время встречи вместе со своим наставником в рамках программы "Школа героев" — главой Пестравского района Сергеем Ермоловым.

"Это гордость нашего района, наш земляк, — отметил Сергей Ермолов. — Владимир проходил здесь стажировку, и, наверное, даже не столько я был наставником, сколько мы вместе здесь много взаимозаменяли друг друга и получали важный опыт".

Глава района подчеркнул социальную значимость проекта для муниципалитета. По его словам, строительство ФОКа в Марьевке — это действительно важный объект, так как единственный действующий ФОК находится в районном центре Пестравка, расположенном более чем в 40 километрах от села.

В настоящий момент все курсанты второго потока "Школы героев" работают над реализацией своих инициатив, охватывающих широкий спектр направлений: от транспорта и строительства до здравоохранения, культуры и спорта.