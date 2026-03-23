Ветеран СВО из Самарской области предложил построить современный ФОК в с. Марьевка

Участник региональной программы "Школа героев" Владимир Харьков представил социально-значимый проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.

Инициатива ветерана специальной военной операции получила поддержку районных властей и депутатов Самарской Губернской Думы.

Владимир Харьков — участник второго потока программы "Школа героев", которая реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева как региональное продолжение президентской программы "Время героев". В рамках обучения каждый курсант разрабатывает проект, направленный на решение конкретных проблем региона. Владимир выбрал тему, важную для его малой родины — села Марьевка, где проживает около двух тысяч человек.

"У меня изначально была идея помочь малой родине. Во время обучения в "Школе героев" мы обсудили с главой сельского поселения Марьевка, чем можно помочь, и появился такой проект. Мы посмотрели, обсудили все достижения и начали двигаться в этом направлении", — поделился Владимир Харьков.

Выбор объекта не случаен. Марьевка обладает удобной логистикой, а местная молодежь активно занимается спортом. Спортивные команды села, особенно хоккеисты, не раз занимали призовые места на областных соревнованиях.

Планируется, что новый ФОК площадью 300 квадратных метров объединит в себе три ключевые зоны: универсальный спортивный зал, зал для художественной гимнастики и помещение для фитнеса. Детали проекта Владимир прорабатывал во время встречи вместе со своим наставником в рамках программы "Школа героев" — главой Пестравского района Сергеем Ермоловым.

"Это гордость нашего района, наш земляк, — отметил Сергей Ермолов. — Владимир проходил здесь стажировку, и, наверное, даже не столько я был наставником, сколько мы вместе здесь много взаимозаменяли друг друга и получали важный опыт".

Глава района подчеркнул социальную значимость проекта для муниципалитета. По его словам, строительство ФОКа в Марьевке — это действительно важный объект, так как единственный действующий ФОК находится в районном центре Пестравка, расположенном более чем в 40 километрах от села.

В настоящий момент все курсанты второго потока "Школы героев" работают над реализацией своих инициатив, охватывающих широкий спектр направлений: от транспорта и строительства до здравоохранения, культуры и спорта.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

