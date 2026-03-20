Больше 80% случаев укусов клещей приходится на мужчин — аналитика ВСК

Конец марта традиционно считается началом активности клещей. По оценкам Страхового Дома ВСК, Кировская область продолжает лидировать по числу обращений из-за укусов клещей — на жителей региона приходится больше 26% страховых событий.

Сезон клещей в 2026 году ожидается высокоактивным, особенно в средней полосе России. Из-за теплой зимы с обильными снегопадами, не давшей почве промерзнуть, прогнозируется рекордно высокая численность паразитов.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в число регионов с наибольшим риском укусов клещей входят:

Кировская область — 26% обращений Алтайский край — 17% Красноярский край — 12% Томская область — 10% Ярославская область — 9% Новосибирская область — 8%.

Хотя официальный перечень эндемичных районов (49 регионов) остается стабильным, высокая численность клещей повышает риск укусов даже за пределами традиционных зон.

По статистике ВСК, около 62% укусов клещей приходится на людей активного возраста (30–74 года). Чаще всего они кусают мужчин — на сильный пол приходится 81% страховых событий.

Также динамика показывает, что темп роста количества укусов клещей среди детей до 18 лет остается значительным, что требует повышенных мер профилактики. Особенно важно защищать детей из-за уязвимости их иммунитета, а последствия таких инфекций, как клещевой энцефалит или боррелиоз, могут быть гораздо тяжелее и иметь долгосрочный характер.

Поэтому всем без исключения в сезон активности клещей ВСК рекомендует:

Соблюдать меры предосторожности (использование репеллентов, закрытая одежда, регулярные осмотры); Не пренебрегать профессиональной медицинской помощью и исследованием клеща в случае укуса; Рассмотреть возможность страховой защиты, которая обеспечивает быструю и комплексную помощь — от анализа клеща до лечения — и актуальна для каждого члена семьи. Годовая страховая защита от укуса клеща обойдется от 390 рублей на человека.

"Только в 2025 году по программе "Антиклещ" мы организовали лечение и поддержку 32 тысячам клиентов. Например, в размере 99 тыс. рублей была компенсирована стоимость лечения 32-летнему жителю Новосибирской области после укуса клеща. Эта сумма пошла на оплату всего комплекса медицинской помощи, включавшего первичную профилактику, расширенную диагностику (на 4 инфекции) и интенсивную терапию тяжелой формы энцефалита с применением специфического иммуноглобулина", — подчеркнула Анна Отьева, руководитель управления методологии личных видов страхования физических лиц Страхового Дома ВСК.