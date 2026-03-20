Поликлиника Клиник СамГМУ будет работать до 20:00 Больше 80% случаев укусов клещей приходится на мужчин — аналитика ВСК Санаторий "Надежда" АО "ТОАЗ" — победитель конкурса "Клиника года" В Волжском районе в этом году будут возведены три ФАПа и врачебная амбулатория Весной у россиян может проявиться перекрестная аллергия — врач ВСК рассказала, как ее избежать

Больше 80% случаев укусов клещей приходится на мужчин — аналитика ВСК

Конец марта традиционно считается началом активности клещей. По оценкам Страхового Дома ВСК, Кировская область продолжает лидировать по числу обращений из-за укусов клещей — на жителей региона приходится больше 26% страховых событий.

Сезон клещей в 2026 году ожидается высокоактивным, особенно в средней полосе России. Из-за теплой зимы с обильными снегопадами, не давшей почве промерзнуть, прогнозируется рекордно высокая численность паразитов.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в число регионов с наибольшим риском укусов клещей входят:

  1. Кировская область — 26% обращений
  2. Алтайский край — 17%
  3. Красноярский край — 12%
  4. Томская область — 10%
  5. Ярославская область — 9%
  6. Новосибирская область — 8%.

Хотя официальный перечень эндемичных районов (49 регионов) остается стабильным, высокая численность клещей повышает риск укусов даже за пределами традиционных зон.

По статистике ВСК, около 62% укусов клещей приходится на людей активного возраста (30–74 года). Чаще всего они кусают мужчин — на сильный пол приходится 81% страховых событий.

Также динамика показывает, что темп роста количества укусов клещей среди детей до 18 лет остается значительным, что требует повышенных мер профилактики. Особенно важно защищать детей из-за уязвимости их иммунитета, а последствия таких инфекций, как клещевой энцефалит или боррелиоз, могут быть гораздо тяжелее и иметь долгосрочный характер.

Поэтому всем без исключения в сезон активности клещей ВСК рекомендует:

  1. Соблюдать меры предосторожности (использование репеллентов, закрытая одежда, регулярные осмотры);
  2. Не пренебрегать профессиональной медицинской помощью и исследованием клеща в случае укуса;
  3. Рассмотреть возможность страховой защиты, которая обеспечивает быструю и комплексную помощь — от анализа клеща до лечения — и актуальна для каждого члена семьи. Годовая страховая защита от укуса клеща обойдется от 390 рублей на человека.

"Только в 2025 году по программе "Антиклещ" мы организовали лечение и поддержку 32 тысячам клиентов. Например, в размере 99 тыс. рублей была компенсирована стоимость лечения 32-летнему жителю Новосибирской области после укуса клеща. Эта сумма пошла на оплату всего комплекса медицинской помощи, включавшего первичную профилактику, расширенную диагностику (на 4 инфекции) и интенсивную терапию тяжелой формы энцефалита с применением специфического иммуноглобулина", — подчеркнула Анна Отьева, руководитель управления методологии личных видов страхования физических лиц Страхового Дома ВСК.

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

