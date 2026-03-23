1 апреля стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области на портале Госуслуг

Подать заявление в первые классы образовательных учреждений Самарской области на портале Госуслуг можно с 1 апреля 2026 г с 15.00 по местному времени. Корректировка времени сделана для удобства жителей: старт кампании перенесли с 9 утра на послеобеденное время из-за возможных перебоев в работе мобильного интернета в утренние часы.

Заполнить форму на Госуслугах можно уже сейчас, все черновики сохранятся до момента отправки. "Возможность заранее заполнить черновик предоставляется уже не первый год, и практика показывает, что она снимает то напряжение, которое родители испытывают, когда в назначенный час приходится в ускоренном темпе вводить все данные", — отметила заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

В прошлом году в первую волну записи на Госуслугах подали свыше 28 тыс. заявлений, и почти 19 тыс. из них были заполнены заранее, что подтверждает востребованность такого подхода.

После формирования черновика на портале появится таймер обратного отсчета, который подскажет, через какое время можно будет подать заявление. За день до старта приемной кампании сервис пришлет дополнительное напоминание.

Для семей участников СВО, а также для семей, где есть ребенок, имеющий братьев или сестер, обучающихся в данной школе, при заполнении черновика предусмотрена возможность дать согласие на автоматическую отправку заявления.

В министерстве образования Самарской области отметили, что сервис подачи заявлений в этом году улучшен: при выборе школы родители теперь могут ознакомиться с описанием учреждения и образовательных услуг, а также увидеть количество свободных мест в каждой школе.

Приемная кампания в первые классы общеобразовательных учреждений Самарской области традиционно пройдет в два этапа. Первая волна стартует 1 апреля и завершится 30 июня. В этот период родители смогут подать заявление о поступлении в школы, которые закреплены по прописке, а также в любые лицеи и гимназии. В это же время заявления подают те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. К льготным категориям относятся дети-сироты, братья и сестры тех, кто уже числится в конкретной школе, дети военнослужащих, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, а также семьи участников СВО. Полный перечень тех, у кого есть такие преимущества, и документы, необходимые для подтверждения льготы, опубликованы на сайте регионального министерства образования в разделе "Прием в 1 класс".

Вторая волна стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. На этом этапе родители могут подать заявление в любую школу, если там остались свободные места.

"В этом году первоклассников примут 635 общеобразовательных учреждений. Общее число закрепленных мест — 32 958. По прогнозам, попасть в школы планируют 31 753 человека", — рассказала Татьяна Лапшова.