В ТТП прошел бизнес-завтрак по подготовке к форуму "Теплогенерация"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
20 марта в Торгово-промышленной палате Самарской области прошел бизнес-завтрак, посвященный подготовке деловой программы. Участники обсудили рабочие вопросы. Уточненная деловая программа размещена на сайте форума.

Фото: предоставлено автором

Третий Поволжский межрегиональный форум "Теплогенерация" состоится 26–27 марта на площадке Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Организаторы: Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с "ПромКомплектСервис" и "Вымпелгаз" — компаниями, специализирующимися на решении различных задач в сфере газо- и теплоснабжения, и эксплуатации котельных в Самарской области.

Отраслевое мероприятие проводится при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ.

В Самарской области находится более 15 тыс. котельных, генерирующих тепло для самых разных групп потребителей — крупных промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов школ, больниц, детских садов и ЖКХ.

Несмотря на то что все объекты теплоснабжения принадлежат разным ведомствам, они испытывают одинаковые трудности при подготовке к отопительному сезону, ежегодных поставках, монтаже и обслуживании оборудования.

Цель форума — объединить на одной площадке собственников котельных Приволжского федерального округа, органов власти, потребителей теплоэнергии и производителей оборудования для решения насущных проблем отрасли и обсуждения вопросов сотрудничества в новых экономических реалиях.

Для посетителей форума вход бесплатный.

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

