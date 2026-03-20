В ТТП прошел бизнес-завтрак по подготовке к форуму "Теплогенерация"

20 марта в Торгово-промышленной палате Самарской области прошел бизнес-завтрак, посвященный подготовке деловой программы. Участники обсудили рабочие вопросы. Уточненная деловая программа размещена на сайте форума.
Третий Поволжский межрегиональный форум "Теплогенерация" состоится 26–27 марта на площадке Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Организаторы: Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с "ПромКомплектСервис" и "Вымпелгаз" — компаниями, специализирующимися на решении различных задач в сфере газо- и теплоснабжения, и эксплуатации котельных в Самарской области.
Отраслевое мероприятие проводится при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ.
В Самарской области находится более 15 тыс. котельных, генерирующих тепло для самых разных групп потребителей — крупных промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов школ, больниц, детских садов и ЖКХ.
Несмотря на то что все объекты теплоснабжения принадлежат разным ведомствам, они испытывают одинаковые трудности при подготовке к отопительному сезону, ежегодных поставках, монтаже и обслуживании оборудования.
Цель форума — объединить на одной площадке собственников котельных Приволжского федерального округа, органов власти, потребителей теплоэнергии и производителей оборудования для решения насущных проблем отрасли и обсуждения вопросов сотрудничества в новых экономических реалиях.
Для посетителей форума вход бесплатный.
