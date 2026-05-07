АО "Транснефть-Приволга" присоединилось к патриотической акции "Огонь памяти" в Самаре

Всероссийская акция "Огонь памяти" ежегодно проводится "Народным фронтом" накануне Дня Победы. Активисты привозят лампы с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

6 мая 2026 года "Огонь памяти" доставлен на железнодорожный вокзал города Самара для последующей передачи ветеранам Великой Отечественной войны и предприятиям города, в том числе АО "Транснефть-Приволга".

От АО "Транснефть-Приволга" в церемонии передачи "Огня памяти" приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев и актив Совета молодых специалистов.

Лампа с частицей Вечного огня доставлена в аппарат управления АО "Транснефть-Приволга".

"Патриотическая акция "Огонь памяти" имеет большое значение для всего нашего коллектива. В первую очередь это связано с высокой значимостью событий Великой Отечественной войны, сохранением и передачей из поколения в поколение исторической памяти о героях войны. Тот факт, что сегодня в Самаре частица Вечного огня передана нашему предприятию, войдет в его историю, и станет достоянием всего нашего многотысячного коллектива", — подчеркнул Дмитрий Махаев.