Чистый звук для талантов: "Нефтяник" в Зольном обновил техническую базу

АО "Самаранефтегаз" (входит в нефтедобывающий блок НК "Роснефть") продолжает активную поддержку культурной жизни Самарской области. В этом году предприятие направило средства на модернизацию звукового оборудования в Доме культуры "Нефтяник" села Зольное. Цель проекта - создать профессиональные условия для творческих коллективов и повысить качество проведения городских мероприятий.

Сцена ДК теперь оснащена современным комплектом аудиоаппаратуры, включающим мощную акустическую систему и активный сабвуфер с усилителем класса D. Новая техника обеспечивает чистое и насыщенное звучание с давлением до 126 децибелов, что позволяет артистам демонстрировать свои навыки в полной мере и делает любые выступления яркими и впечатляющими. Для точной регулировки звука установлен 12-канальный аналоговый микшерный пульт, который позволяет работать с различными форматами мероприятий - от камерных концертов до городских праздников с большим количеством участников.

Особое внимание при обновлении оборудования уделялось удобству артистов. Теперь в распоряжении вокалистов и ведущих -  современная двухканальная радиосистема с ручными передатчиками, которая обеспечивает свободу передвижения на сцене и позволяет комфортно вести мероприятия. Комплект дополняют телескопические стойки, держатели и специализированная кабельная продукция, что облегчает монтаж и обслуживание техники.

"Качественное техническое оснащение - это фундамент любого зрелищного мероприятия. Новая аппаратура обладает отличными характеристиками мощности и чистоты звука, что критически важно для выступлений наших вокальных студий, а также при проведении общегородских праздников. Благодаря помощи нефтяников мы получили возможность организовывать события на принципиально ином, более профессиональном уровне", - подчеркнула директор ДК "Нефтяник" Марина Мигалкина.

Обновление "Нефтяника" стало очередным этапом многолетнего сотрудничества "Самаранефтегаза" с культурными учреждениями Жигулевска. Компания системно поддерживает различные направления: от пошива сценических костюмов до капитального переоснащения залов, закупки новой техники и оборудования.

Так, предприятие закупило современную звуковую аппаратуру и изготовило новые сценические костюмы для Многофункционального культурного центра Жигулевска, а в ДК "Нефтяник" помогло обустроить хореографический зал и выставочный центр, создавая комфортные условия для занятий танцами и проведения выставок. Также при поддержке предприятия модернизировали световое оборудование ДК, что позволило городским постановкам выглядеть ярко, современно и профессионально.

Помимо технической поддержки, "Самаранефтегаз" помогает учреждениям культуры развивать творческий потенциал и формировать условия для образовательных и культурных проектов. Это позволяет местным творческим коллективам сохранять традиции, экспериментировать с постановками и раскрывать таланты новых поколений.

Системная поддержка нефтяников предоставляет жителям региона возможность посещать качественные и современные мероприятия прямо в родном городе. Благодаря таким инициативам творческие центры Жигулевска могут развиваться, расширять программы и привлекать больше участников, создавая живую и насыщенную культурную среду.

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

