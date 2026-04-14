АО "Транснефть - Приволга" подтвердило готовность к весеннему паводку

АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку объектов всех филиалов к весеннему паводку. Основная цель — выполнение мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода в указанный период.

Комплекс мероприятий по подготовке объектов трубопроводного транспорта к работе в период весеннего паводка был разработан специалистами предприятия в декабре 2025 года. В их числе — оповещение населения о местах прохождения трасс магистральных нефтепроводов, а также выдача предупреждений землепользователям и организациям, проводящим работы в охранных зонах магистральных нефтепроводов. На нефтеперекачивающих станциях проведена подготовка резервуаров, очистка отмосток и защитных сооружений от снега. Специалисты предприятия выполнили сезонное техническое обслуживание с проверкой на работоспособность в различных режимах 4,5 тыс. единиц запорной арматуры на технологических трубопроводах площадочных объектов и линейной части магистральных нефтепроводов, в том числе 272 единиц — на переходах трубопроводов через водные преграды. Ситуация на переходах через автомобильные и железные дороги находится на постоянном контроле, проведены ревизия и ремонт предупреждающих знаков в этих местах.

Созданы 22 оперативные группы по контролю за техническим состоянием линий электропередач и установок электроснабжения. Произведено обследование и дополнительное укрепление более 143,9 км участков, подверженных размыву паводковыми водами, в том числе опор вдольтрассовых ЛЭП, кабельных линий электроснабжения, линий и сооружений связи. Оперативно-ремонтный персонал в подразделениях районных нефтепроводных управлений прошел дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий.

Специалисты всех служб АО "Транснефть - Приволга" координируют выполнение противопаводковых работ в тесном взаимодействии с гидрометеорологическими службами, региональными властями и подразделениями МЧС. Для корректировки мероприятий уточняются данные развития паводковой ситуации.

При планомерном и четком выполнении всего перечня мероприятий АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает устойчивую работу всех объектов нефтепроводного транспорта в период весеннего паводка на территории Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Республики Татарстан.

Мониторинг паводковой ситуации будет проводиться до июня текущего года.