АО "Транснефть - Приволга" подтвердило готовность к весеннему паводку

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку объектов всех филиалов к весеннему паводку. Основная цель — выполнение мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода в указанный период.

Комплекс мероприятий по подготовке объектов трубопроводного транспорта к работе в период весеннего паводка был разработан специалистами предприятия в декабре 2025 года. В их числе — оповещение населения о местах прохождения трасс магистральных нефтепроводов, а также выдача предупреждений землепользователям и организациям, проводящим работы в охранных зонах магистральных нефтепроводов. На нефтеперекачивающих станциях проведена подготовка резервуаров, очистка отмосток и защитных сооружений от снега. Специалисты предприятия выполнили сезонное техническое обслуживание с проверкой на работоспособность в различных режимах 4,5 тыс. единиц запорной арматуры на технологических трубопроводах площадочных объектов и линейной части магистральных нефтепроводов, в том числе 272 единиц — на переходах трубопроводов через водные преграды. Ситуация на переходах через автомобильные и железные дороги находится на постоянном контроле, проведены ревизия и ремонт предупреждающих знаков в этих местах.

Созданы 22 оперативные группы по контролю за техническим состоянием линий электропередач и установок электроснабжения. Произведено обследование и дополнительное укрепление более 143,9 км участков, подверженных размыву паводковыми водами, в том числе опор вдольтрассовых ЛЭП, кабельных линий электроснабжения, линий и сооружений связи. Оперативно-ремонтный персонал в подразделениях районных нефтепроводных управлений прошел дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий.

Специалисты всех служб АО "Транснефть - Приволга" координируют выполнение противопаводковых работ в тесном взаимодействии с гидрометеорологическими службами, региональными властями и подразделениями МЧС. Для корректировки мероприятий уточняются данные развития паводковой ситуации.

При планомерном и четком выполнении всего перечня мероприятий АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает устойчивую работу всех объектов нефтепроводного транспорта в период весеннего паводка на территории Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Республики Татарстан.

Мониторинг паводковой ситуации будет проводиться до июня текущего года.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

