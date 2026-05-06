16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волонтеры АО "Транснефть — Приволга" в преддверии Дня Победы приняли участие в эколого-патриотических мероприятиях АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственных объектов в четырех регионах Нефтепереработчики Сызрани писали "Диктант Победы" вместе со всей страной АО "Транснефть - Приволга" - победитель конкурса "Лидер культуры безопасного поведения" Руководство ПАО "Транснефть" посетило эталонную НПС "Покровская" в Самарской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Волонтеры АО "Транснефть — Приволга" в преддверии Дня Победы приняли участие в эколого-патриотических мероприятиях

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Волонтеры АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в эколого-патриотических акциях, приуроченных к празднику Великой Победы.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Международная акция "Сад памяти" объединяет патриотическую миссию по сохранению памяти о подвиге защитников Отечества с важной экологической задачей по восстановлению лесных насаждений — ежегодно идет высадка деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие работники Бугурусланского и Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ). В Кинель-Черкасском районе Самарской области они высадили около 1000 саженцев дуба на площади 0,9 га, а в г. Энгельсе при поддержке профсоюзной организации у обелиска воинам-землякам — десятки саженцев клёна, спиреи и ивы.

Молодые специалисты аппарата управления АО "Транснефть — Приволга" вышли на субботник в г. Самаре, чтобы привести в порядок территорию "Аллеи памяти в честь 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне". Аллея была высажена по инициативе работников предприятия в 2015 году. Тогда сотрудники благоустроили участок в сквере на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина, посадили саженцы липы, рябины, каштана и березы, а также установили памятную табличку. С тех пор это место стало точкой притяжения для неравнодушных сотрудников: традиционные субботники помогают сохранять аллею ухоженной и уютной.

"Для нас важно не просто поддерживать порядок, а сохранять связь поколений. Это место напоминает о подвиге людей, благодаря которым мы живем сегодня, и наша задача — бережно хранить эту память", — говорит заместитель председателя совета молодежи предприятия Полина Ланина.

АО "Транснефть — Приволга" всегда поддерживает инициативы, направленные на укрепление единства и развития территорий, а также на сохранение окружающей среды. Сотрудники Волгоградского РНУ вместе с администрацией поселка Красный Яр Волгоградской области приняли участие в экологическом марафоне "Зеленая Россия едина", проведя субботник в парке "Молодежный" и высадив 15 саженцев крымской сосны.

Экологические мероприятия в течение года реализуются во всех структурных подразделениях АО "Транснефть — Приволга". Компания поддерживает акции по сохранению и восстановлению окружающей среды, участвует в просветительских проектах, в рамках благотворительной программы выделяет финансовые средства общественным экологическим организациям и волонтерским движениям.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31