Волонтеры АО "Транснефть — Приволга" в преддверии Дня Победы приняли участие в эколого-патриотических мероприятиях

Волонтеры АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в эколого-патриотических акциях, приуроченных к празднику Великой Победы.

Международная акция "Сад памяти" объединяет патриотическую миссию по сохранению памяти о подвиге защитников Отечества с важной экологической задачей по восстановлению лесных насаждений — ежегодно идет высадка деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие работники Бугурусланского и Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ). В Кинель-Черкасском районе Самарской области они высадили около 1000 саженцев дуба на площади 0,9 га, а в г. Энгельсе при поддержке профсоюзной организации у обелиска воинам-землякам — десятки саженцев клёна, спиреи и ивы.

Молодые специалисты аппарата управления АО "Транснефть — Приволга" вышли на субботник в г. Самаре, чтобы привести в порядок территорию "Аллеи памяти в честь 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне". Аллея была высажена по инициативе работников предприятия в 2015 году. Тогда сотрудники благоустроили участок в сквере на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина, посадили саженцы липы, рябины, каштана и березы, а также установили памятную табличку. С тех пор это место стало точкой притяжения для неравнодушных сотрудников: традиционные субботники помогают сохранять аллею ухоженной и уютной.

"Для нас важно не просто поддерживать порядок, а сохранять связь поколений. Это место напоминает о подвиге людей, благодаря которым мы живем сегодня, и наша задача — бережно хранить эту память", — говорит заместитель председателя совета молодежи предприятия Полина Ланина.

АО "Транснефть — Приволга" всегда поддерживает инициативы, направленные на укрепление единства и развития территорий, а также на сохранение окружающей среды. Сотрудники Волгоградского РНУ вместе с администрацией поселка Красный Яр Волгоградской области приняли участие в экологическом марафоне "Зеленая Россия едина", проведя субботник в парке "Молодежный" и высадив 15 саженцев крымской сосны.

Экологические мероприятия в течение года реализуются во всех структурных подразделениях АО "Транснефть — Приволга". Компания поддерживает акции по сохранению и восстановлению окружающей среды, участвует в просветительских проектах, в рамках благотворительной программы выделяет финансовые средства общественным экологическим организациям и волонтерским движениям.