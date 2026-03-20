Воздух в Самарской области прогреется до +13 °C

К понедельнику в Самарской области потеплеет до +13 °C. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
В пятницу, 20 марта, в Самаре облачно с прояснениями, без осадков, утром туман. Ветер юго-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха 0…+2 °C, утром на дорогах местами гололедица.
21 марта в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем +3…+8 °C. Ночью и утром местами на дорогах гололедица.
В воскресенье, 22 числа, в Самарской области прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, северный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…-9 °C, днем +4…+9 °C. Возможна гололедица.
Начало рабочей недели ознаменуется потеплением. 23 и 24 марта синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-восточный, юго-восточный 3…8 м/с. Ночью температура упадет до -3…-8 °C, днем воздух прогреется до +8…+13 °C. Утром местами гололедица.
