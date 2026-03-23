"Т Плюс" в течение лета 2026 года заменит более 10 км тепловых сетей в Тольятти

На пресс-конференции директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти. В мероприятии также приняли участие технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов, технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Анатолий Танченко, начальник центрального отдела Государственной жилищной инспекции Самарской области Евгений Чикун, а также представители обслуживающих организаций Тольятти.

Летом 2026 года энергетики "Т Плюс" выполнят реконструкцию порядка 10 км теплосети на семи участках в Тольятти. Также запланирован ремонт 2,8 км трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения на девяти участках в Автозаводском районе города.

Подготовка городских коммуникаций начнётся с температурных и гидравлических испытаний. Их эффективность во многом зависит от активного участия управляющих компаний.

"У централизованной и внутридомовой систем теплоснабжения различные температурные режимы. Это продиктовано мерами безопасности для жильцов многоквартирных домов. Поэтому важно проверить как наши сети, так и оборудование управляющих компаний, чтобы исключить риски для горожан", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Значительная часть работ пройдёт на распределительных сетях. Так, масштабное обновление ожидает коммуникации 13, 27а и 89 кварталов. Приступить к перекладкам специалисты "Т Плюс" планируют в мае, завершить работы — к началу отопительного сезона.

На особом контроле муниципалитетов, энергетиков и Госжилинспекции подготовка к зиме со стороны управляющих компаний. В прошлом году с требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234 не справились четыре обслуживающих организации из 80 работающих в Тольятти. В ближайшее время энергетики направят УК и ТСЖ города список обязательных мероприятий по обслуживанию внутридомового оборудования.