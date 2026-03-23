"Т Плюс" в течение лета 2026 года заменит более 10 км тепловых сетей в Тольятти

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На пресс-конференции директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти. В мероприятии также приняли участие технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов, технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Анатолий Танченко, начальник центрального отдела Государственной жилищной инспекции Самарской области Евгений Чикун, а также представители обслуживающих организаций Тольятти.

Летом 2026 года энергетики "Т Плюс" выполнят реконструкцию порядка 10 км теплосети на семи участках в Тольятти. Также запланирован ремонт 2,8 км трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения на девяти участках в Автозаводском районе города.

Подготовка городских коммуникаций начнётся с температурных и гидравлических испытаний. Их эффективность во многом зависит от активного участия управляющих компаний.

"У централизованной и внутридомовой систем теплоснабжения различные температурные режимы. Это продиктовано мерами безопасности для жильцов многоквартирных домов. Поэтому важно проверить как наши сети, так и оборудование управляющих компаний, чтобы исключить риски для горожан", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Значительная часть работ пройдёт на распределительных сетях. Так, масштабное обновление ожидает коммуникации 13, 27а и 89 кварталов. Приступить к перекладкам специалисты "Т Плюс" планируют в мае, завершить работы — к началу отопительного сезона.

На особом контроле муниципалитетов, энергетиков и Госжилинспекции подготовка к зиме со стороны управляющих компаний. В прошлом году с требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234 не справились четыре обслуживающих организации из 80 работающих в Тольятти. В ближайшее время энергетики направят УК и ТСЖ города список обязательных мероприятий по обслуживанию внутридомового оборудования.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

