В регионе модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта

В 2026 г. новое оборудование появится на улицах Самары и Тольятти, а также на региональных автомобильных дорогах, сообщает министерство транспорта Самарской области. Возможности ИТС обсудили на встрече в ГКУ СО "Управление дорог" при участии депутатов Самарской городской Думы.
На сегодняшний день под управлением системы находятся:
- 404 светофорных объекта;
- более 1,2 тыс. детекторов транспорта;
- 149 видеокамер;
- 7 метеостанций.
Данные в режиме реального времени поступают в три пункта диспетчеризации, что позволяет непрерывно анализировать дорожную обстановку и оперативно управлять транспортными потоками.
"Развитие интеллектуальной транспортной системы — ключевой инструмент для обеспечения безопасности и управления растущей транспортной нагрузкой. Новые детекторы позволят получать более детальную картину о параметрах транспортных потоков, а значит — точнее настраивать работу светофоров и эффективнее распределять нагрузку на дорожной сети", — отметил заместитель министра Евгений Паймулин.
С использованием данных ИТС уже оптимизировано движение на основных магистралях города — Красноглинском шоссе, улицах Ново-Садовой и Демократической. Адаптивное управление светофорами позволяет снижать заторы и повышать пропускную способность дорог в часы пик.
