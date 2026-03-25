Самарских фермеров предупредили о новом виде мошенничества

В ряде регионов России выявили рассылку сообщений под видом официальных писем от Росстата, в которых мошенники требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров. Об этом сообщили в Самарастате.

При помощи таких писем злоумышленники стараются завладеть персональной информацией населения, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства. Это позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам граждан.

"Росстат не рассылает письма с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и другие сведения, - отмечается в сообщении. - Официальные письма от Росстата приходят только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по каким-либо ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Также не стоит звонить по телефонным номерам, указанным в заведомо подозрительных письмах".

Убедиться в достоверности сообщения, пришедшего на электронную почту под видом письма от Федеральной службы государственной статистики, или получить справочную информацию по направлениям деятельности Росстата можно: