В Самаре переименуют еще одну остановку

Департамент транспорта Самары подготовил поправки в реестр муниципальных маршрутов. Это связано с переименованием одной из автобусных остановок.

"Профильная комиссия приняла решение о целесообразности переименования остановочного пункта, расположенного по улице Неверова в прямом и обратном направлениях, с "Перекидной мост" на "Железнодорожная станция Самара". В этой связи требуется корректировка информации об автобусных маршрутах № 3 и 13", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления мэрии.

Улица Неверова располагается в поселке Запанском.

За последний год мэрия переименовала три автобусных остановки, а также утвердила названия для трех новых пунктов.