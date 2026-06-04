129 заявок уже подали на конкурс "Родная игрушка" представители Самарской области

На участие во втором сезоне всероссийского конкурса "Родная игрушка" уже поступило более 5 тыс. заявок из 86 регионов России. В том числе из Самарской области на конкурс поступило 129 заявок. Также продлен прием заявок в номинации "Идеи игр и игрушек": заявить свой проект можно до 28 июня.

Участников конкурса ждет экспертный отбор, а лучших из них — работа с наставниками и возможность получить поддержку для дальнейшего развития своих проектов. Конкурс организован Обществом "Знание" и Движением Первых по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

На данный момент наиболее популярной стала номинация "Идеи игр и игрушек", на которую приходится более половины всех поступивших заявок — 2 900. Еще 1 229 заявок поступило в номинацию "Готовая продукция", 1 033 — в номинацию "Прототипы игр и игрушек". Среди категорий участники чаще всего выбирают сюжетно-образные игрушки (2 360 заявок) и настольные игры (2 008 заявок). Следом — проекты конструкторов и сборных моделей (441), а также технические и технологические игрушки (352).

"Номинация "Идеи игр и игрушек" вызвала самый большой интерес среди участников — туда подано больше всего заявок. Вдохновленные таким откликом, мы приняли решение продлить прием заявок в этой номинации до 28 июня. Рассчитываем, что это позволит привлечь еще больше авторов, творческих коллективов, профессиональных производителей и независимых разработчиков, готовых представить перспективные проекты. Ведь за каждой качественной игрой или игрушкой стоит сильная идея, которая требует серьезной проработки — от концепции и механики до образовательной составляющей", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Помимо номинации "Идеи игр и игрушек", до 14 августа можно подать заявки в двух других номинациях, отражающих разные стадии готовности проекта: "Прототипы игр и игрушек" и "Готовая продукция". Работы принимаются в четырех категориях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструкторы и сборные модели, а также техническая и технологическая игрушка.

По итогам конкурса в каждой номинации будет определено до 15 победителей. Всего во втором сезоне поддержку получат до 45 проектов — ее формат будет зависеть от номинации. Для авторов идей предусмотрена помощь в создании и доработке прототипов совместно с наставниками, а также возможность представить свои разработки производителям. Победители в номинации "Прототипы игр и игрушек" смогут рассчитывать на запуск первого тиража и продвижение продукции. Для победителей номинации "Готовая продукция" предусмотрены меры поддержки, направленные на расширение присутствия на рынке и продвижение среди целевой аудитории.

Однако поддержку получат не только победители: финалисты номинаций "Идеи игр и игрушек" и "Прототипы игр и игрушек" войдут в Банк идей и прототипов, где их проекты смогут увидеть производители. Финалисты номинации "Готовая продукция" смогут претендовать на включение в реестр проверенной продукции со знаком "Родная игрушка" и рекомендации для оснащения организаций дошкольного образования.

Напомним, первый сезон конкурса собрал более 28 тысяч заявок из всех регионов России. По его итогам победителями стали 24 проекта. Сегодня часть из них уже выпускается серийно: совокупный тираж проектов-победителей превысил 167 тысяч экземпляров. Игры и игрушки представлены в розничной торговле и на маркетплейсах, а также используются в рамках крупных федеральных проектов и мероприятий.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальном сайте проекта.