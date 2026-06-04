Прощание с Александром Бахмуровым пройдет 6 июня в Кирилло-Мефодиевском соборе

Прощание с экс-главой Управления ФНС по Самарской области Александром Бахмуровым пройдет 6 июня с 11:30 до 12:30 в Кирилло-Мефодиевском соборе в Самаре на ул. Ново-Садовой, 260. Похороны пройдут с 13:30 до 14:00 на кладбище "Рубежное" (ул. Новосельская, 1А). Об этом сообщили в УФНС.
"Для всех, кто знал Александра Сергеевича, он навсегда останется примером высокого профессионализма, порядочности и ответственности, — отмечают в ведомстве. — Светлая память об Александре Сергеевиче Бахмурове навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, друзей, коллег и всех, кто имел честь работать и общаться с ним. Коллектив УФНС России по Самарской области, члены Общественного совета и ветераны налоговой службы выражают глубочайшие соболезнования семье и близким покойного".
Напомним, Александр Бахмуров скончался 3 июня на 76-м году жизни.
Александр Бахмуров родился 22 ноября 1950 года в Ленинграде. В 1974 г. окончил Красноярский государственный университет. После вуза преподавал химию в Куйбышевском механико-технологическом техникуме. Занимался изобретательством. Окончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности. В начале 1990-х был депутатом горсовета Самары, первым заместителем председателя комитета по управлению государственным имуществом Самарской области, возглавлял Территориальное агентство Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве). С 1997 г. по 2007 г. руководил региональным управлением ФНС. Затем был председателем Общественного совета при ведомстве.