Прощание с Александром Бахмуровым пройдет 6 июня в Кирилло-Мефодиевском соборе

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Прощание с экс-главой Управления ФНС по Самарской области Александром Бахмуровым пройдет 6 июня с 11:30 до 12:30 в Кирилло-Мефодиевском соборе в Самаре на ул. Ново-Садовой, 260. Похороны пройдут с 13:30 до 14:00 на кладбище "Рубежное" (ул. Новосельская, 1А). Об этом сообщили в УФНС.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области