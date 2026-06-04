В Красноярском районе до ноября закроют мост через Сок

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В Красноярском районе мост через р. Сок на дороге от трассы М5 "Урал" до с. Большая Каменка будет закрыт до 1 ноября 2026 года. Причина — ремонтные работы.