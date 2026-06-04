Заключен контракт на строительство переливной плотины на р. Большой Иргиз в Большой Глушице

В с. Большая Глушица Самарской области будет построена новая переливная плотина на р. Большой Иргиз. Об этом сообщили в Минприроды Самарской области.

Протяженность сооружения составит 150 м; оно обеспечит защиту от подтоплений для более чем 3000 жителей. Плотина позволит безопасно пропускать паводковые воды и предотвратит размыв существующей грунтовой дамбы.

Работы пройдут в 2026–2028 гг. в рамках региональной госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области".

"Для обеспечения защищенности жителей и экономики региона от негативного воздействия вод мы запланировали в этом году пять мероприятий. Хочу особо подчеркнуть: вовлеченность глав муниципалитетов в состояние защитных объектов должна быть максимальной. Каждый глава должен четко понимать, что происходит на его территории. Речь идет о безопасности, поэтому формальный подход недопустим", — прокомментировал министр природных ресурсов региона Артем Ефимов.

Также запланированы ремонт водохранилища "Крутой Дол" в п. Антоновка Сергиевского района, проектные работы по защите от затопления 12 малых рек региона, разработка проекта реконструкции гидротехнического сооружения пруда в с. Никитинка Елховского района, а также корректировка проекта строительства дамбы инженерной защиты на р. Большой Кинель в Похвистневе.