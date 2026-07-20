Капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз в Пестравке ведется с опережением графика

Работы начались в 2025 г. по областной государственной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области", и в настоящее время готовность объекта составляет более 62%. Сейчас специалисты выполняют устройство перемычек на левом плече плотины и заделывают швы специальным раствором. Ранее объект протяженностью 120 метров находился в критическом состоянии — бетонные плиты не выдерживали напора воды и разрушались. Подрядчик восстановил тело плотины, ликвидировал внутренние пустоты, устроил дренажные отверстия, укрепил основание и откосы. Такие первоочередные меры позволили сооружению благополучно выдержать весенний паводок 2026 года.
"Работы идут с опережением проектных сроков: основной объем уже сделан, полностью завершим объект в ноябре, — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. — Ход работ держу на личном контроле. Для порядка шести тысяч жителей сел Пестравка и Высокое плотина играет ключевую роль: она поддерживает необходимый уровень воды и напрямую влияет на безопасность и качество жизни людей".
Переливная плотина — последнее бесхозяйное гидротехническое сооружение в регионе. После приемки отремонтированный объект будет передан на баланс Пестравского района, что обеспечит его регулярное обслуживание и своевременные регламентные работы, в том числе при поддержке областного бюджета.
Помимо Пестравки, в 2026 г. по областной госпрограмме запланирован капитальный ремонт плотины в Сергиевском районе, строительство новой дамбы на реке Большой Иргиз в Большеглушицком районе, а также разработка проектов реконструкции ГТС в Елховском районе и корректировка проекта дамбы на реке Большой Кинель в Похвистнево для завершения строительства. Отдельное внимание уделяется санитарно-экологическому состоянию водных объектов: в этом году по областной госпрограмме проведут расчистку двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, а также продолжают расчистку реки Сызранка в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!