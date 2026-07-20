Капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз в Пестравке ведется с опережением графика

Работы начались в 2025 г. по областной государственной программе "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области", и в настоящее время готовность объекта составляет более 62%. Сейчас специалисты выполняют устройство перемычек на левом плече плотины и заделывают швы специальным раствором. Ранее объект протяженностью 120 метров находился в критическом состоянии — бетонные плиты не выдерживали напора воды и разрушались. Подрядчик восстановил тело плотины, ликвидировал внутренние пустоты, устроил дренажные отверстия, укрепил основание и откосы. Такие первоочередные меры позволили сооружению благополучно выдержать весенний паводок 2026 года.

"Работы идут с опережением проектных сроков: основной объем уже сделан, полностью завершим объект в ноябре, — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. — Ход работ держу на личном контроле. Для порядка шести тысяч жителей сел Пестравка и Высокое плотина играет ключевую роль: она поддерживает необходимый уровень воды и напрямую влияет на безопасность и качество жизни людей".

Переливная плотина — последнее бесхозяйное гидротехническое сооружение в регионе. После приемки отремонтированный объект будет передан на баланс Пестравского района, что обеспечит его регулярное обслуживание и своевременные регламентные работы, в том числе при поддержке областного бюджета.

Помимо Пестравки, в 2026 г. по областной госпрограмме запланирован капитальный ремонт плотины в Сергиевском районе, строительство новой дамбы на реке Большой Иргиз в Большеглушицком районе, а также разработка проектов реконструкции ГТС в Елховском районе и корректировка проекта дамбы на реке Большой Кинель в Похвистнево для завершения строительства. Отдельное внимание уделяется санитарно-экологическому состоянию водных объектов: в этом году по областной госпрограмме проведут расчистку двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, а также продолжают расчистку реки Сызранка в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".