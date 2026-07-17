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Общество

В центре "Самарское долголетие" старшее поколение находит новые увлечения и друзей

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый в Самарской области центр "Самарское долголетие" уже стал важной точкой притяжения. Сюда приезжают почетные гости: его уже навещали заместитель председателя правительства региона Регина Воробьева, сенатор РФ Марина Сидухина. А в этот раз Центр посетили заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов и первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Алексей Лужнов.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО
Центр "Самарское долголетие" - это пространство, где старшее поколение может поддерживать здоровье, узнавать много нового на лекциях, творить, заниматься адаптивной физкультурой, попробовать себя в роли волонтера и многое другое. Это новые живые пространства, в которых возраст становится не поводом для скуки, а отличным стартом для новых увлечений, ярких эмоций и теплого общения.

Напомним, центр создан благодаря региональной программе "Самарское долголетие". Эту важную инициативу запустил по своему поручению губернатор Вячеслав Федорищев в рамках нацпроекта "Семья" и его федеральной составляющей "Старшее поколение".

В Центре идут занятия самых разных направлений: досуг и общение, творчество, адаптивная физкультура, эмоциональное здоровье, финансовая и компьютерная грамотность, туризм и серебряное волонтерство. Все они позволяют подопечным оставаться в отличном тонусе, легко ориентироваться в современном мире смартфонов и Интернета, а главное - чувствовать себя по-настоящему счастливыми и нужными.
Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО


Вячеслав Романов оценил атмосферу центра. Он посмотрел, как проходят занятия, понаблюдал за занятиями и, конечно, с удовольствием пообщался со старшими: "Мне много рассказывали об этом Центре. И наконец-то мне удалось его посетить. "Самарское долголетие" - не просто название программы, это совершенно новый подход к социальной поддержке. Мы уходим от сухих отчетов и ставим в центр внимания живого человека, его интересы и потребности. Здорово, что здесь вас всегда ждут с открытым сердцем. Чувствовать, что рядом есть специалисты-профессионалы, которые всегда помогут и поддержат, - ценно".

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