В центре "Самарское долголетие" старшее поколение находит новые увлечения и друзей

Первый в Самарской области центр "Самарское долголетие" уже стал важной точкой притяжения. Сюда приезжают почетные гости: его уже навещали заместитель председателя правительства региона Регина Воробьева, сенатор РФ Марина Сидухина. А в этот раз Центр посетили заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов и первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Алексей Лужнов.
Центр "Самарское долголетие" - это пространство, где старшее поколение может поддерживать здоровье, узнавать много нового на лекциях, творить, заниматься адаптивной физкультурой, попробовать себя в роли волонтера и многое другое. Это новые живые пространства, в которых возраст становится не поводом для скуки, а отличным стартом для новых увлечений, ярких эмоций и теплого общения.
Напомним, центр создан благодаря региональной программе "Самарское долголетие". Эту важную инициативу запустил по своему поручению губернатор Вячеслав Федорищев в рамках нацпроекта "Семья" и его федеральной составляющей "Старшее поколение".
В Центре идут занятия самых разных направлений: досуг и общение, творчество, адаптивная физкультура, эмоциональное здоровье, финансовая и компьютерная грамотность, туризм и серебряное волонтерство. Все они позволяют подопечным оставаться в отличном тонусе, легко ориентироваться в современном мире смартфонов и Интернета, а главное - чувствовать себя по-настоящему счастливыми и нужными.
Вячеслав Романов оценил атмосферу центра. Он посмотрел, как проходят занятия, понаблюдал за занятиями и, конечно, с удовольствием пообщался со старшими: "Мне много рассказывали об этом Центре. И наконец-то мне удалось его посетить. "Самарское долголетие" - не просто название программы, это совершенно новый подход к социальной поддержке. Мы уходим от сухих отчетов и ставим в центр внимания живого человека, его интересы и потребности. Здорово, что здесь вас всегда ждут с открытым сердцем. Чувствовать, что рядом есть специалисты-профессионалы, которые всегда помогут и поддержат, - ценно".
Напомним, центр создан благодаря региональной программе "Самарское долголетие". Эту важную инициативу запустил по своему поручению губернатор Вячеслав Федорищев в рамках нацпроекта "Семья" и его федеральной составляющей "Старшее поколение".
В Центре идут занятия самых разных направлений: досуг и общение, творчество, адаптивная физкультура, эмоциональное здоровье, финансовая и компьютерная грамотность, туризм и серебряное волонтерство. Все они позволяют подопечным оставаться в отличном тонусе, легко ориентироваться в современном мире смартфонов и Интернета, а главное - чувствовать себя по-настоящему счастливыми и нужными.
Вячеслав Романов оценил атмосферу центра. Он посмотрел, как проходят занятия, понаблюдал за занятиями и, конечно, с удовольствием пообщался со старшими: "Мне много рассказывали об этом Центре. И наконец-то мне удалось его посетить. "Самарское долголетие" - не просто название программы, это совершенно новый подход к социальной поддержке. Мы уходим от сухих отчетов и ставим в центр внимания живого человека, его интересы и потребности. Здорово, что здесь вас всегда ждут с открытым сердцем. Чувствовать, что рядом есть специалисты-профессионалы, которые всегда помогут и поддержат, - ценно".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!