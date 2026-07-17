В Самаре дома после капремонта пойдут под снос

В Самаре из-за несогласованности региональной программы капитального ремонта МКД и программы комплексного развития территорий (КРТ) свежеотремонтированные дома отправятся под снос.
Так, уже идет расселение домов на Безымянке, которые были отремонтированы в прошлом году. Например, расселяются дома №33 и №35 по ул. Краснодонской. На ремонт фасадов и крыш двух домов в 2025 г. было потрачено более 15 млн рублей. При этом еще в 2024 г. было известно, что территория, на которой находятся эти дома, вошла в зону КРТ - новый микрорайон на 5 тыс. человек здесь будет строить тюменская ГК "Паритет".
Помимо этих домов, в границы данной зоны КРТ вошли еще 11 МКД, где, по данным интерактивной карты Фонда капитального ремонта Самарской области (ФКР), ремонт провели в 2025 году. "Паритет" планирует расселить и снести их в 2026-2029 годах.
Как сообщили в Фонде капремонта в ответ на запрос Волга Ньюс, ремонты этих домов проводились в объемах и в сроки, предусмотренные региональной программой. Возможность же исключать из программы дома, попавшие в зону КРТ, появилась лишь в декабре 2025 года, когда было принято соответствующее постановление правительства области.
При этом постановление распространяется только на дома, которые будут включены в программу комплексного развития территорий после его опубликования (30 декабря 2025 года). "На многоквартирные дома за предыдущие периоды данное постановление не распространяется, тем самым у Фонда сохраняется обязанность по проведению работ на этих домах", - пояснили в ФКР.
Для исключения МКД из программы капремонта министерство градостроительной политики должно уведомить минэнергетики и ЖКХ о включении дома в договор комплексного развития территории.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!