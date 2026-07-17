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ТЭК Экономика и бизнес

80 лет проектируем будущее: "Гипровостокнефть" приглашает на 8-ю международную конференцию

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19-20 августа АО "Гипровостокнефть" проведет в Самаре ежегодную международную научно-практическую конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Она станет 8-й по счету и знаковой, благодаря особенной дате: ведущему в нефтегазовой отрасли комплексному институту по проектно-изыскательским работам исполняется 80 лет.

Фото: Сергей Бредихин
Фото: Сергей Бредихин  

Ежегодно на конференцию приезжают сотни специалистов российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии, представители ведущих IT-компаний, представители органов власти и научных организаций, производители техники и оборудования.

В 2025 году был побит рекорд по числу участников. Более 300 специалистов из 130 компаний высоко оценили такой формат делового взаимодействия.

Фото: Сергей Бредихин  

По словам организаторов, 8-я конференция станет особенной. На одной площадке будут представлены исторический опыт проектирования и прорывные технологические решения будущего. Запланированы обмен опытом, экспертными оценками и практическими рекомендациями, живой диалог о векторах развития нефтегазового инжиниринга и панельные дискуссии.

Фото: Сергей Бредихин  
Фото: Сергей Бредихин  

Ключевыми направлениями научной программы 8-й конференции станут:

  • современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа
  • информационное моделирование: цифровые двойники, электронные паспорта, цифровое строительство, VR туры и тренажеры для отладки процессов и обучения;
  • цифровая трансформация производства, автоматизация и роботизация, генеративные технологии и ИИ-ассистенты проектировщика;
  • экологическая эффективность промышленного производства, зеленые технологии, геотермальная энергетика, декарбонизация;
  • проектное управление, стоимостной инжиниринг, нормативное регулирование;
  • строительство и реконструкция скважин: инновационные подходы, супервайзинг и лучшие практики;
  • технологии, оборудование и автоматизация в строительстве и нефтегазодобыче, в том числе блочно-модульные решения.

Приглашаем присоединиться к 8-й конференции. Заявки принимаются по электронной почте Conf@gipvn.ru до 14 августа. Информация о форматах участия, партнерах, материалы прошлых конференций размещены на сайте АО "Гипровостокнефть".

Фото: Сергей Бредихин  

Контакты для получения подробной информации:

  • Ирина Сизова, начальник отдела закупок и маркетинга +79276959549, +7 (846) 276-26-00, доб. 4102
  • Юлия Полянская, начальник отдела корпоративных коммуникаций и системы менеджмента качества +79053037819, +7 (846) 276-26-00, доб. 4677.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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