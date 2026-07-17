80 лет проектируем будущее: "Гипровостокнефть" приглашает на 8-ю международную конференцию

19-20 августа АО "Гипровостокнефть" проведет в Самаре ежегодную международную научно-практическую конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Она станет 8-й по счету и знаковой, благодаря особенной дате: ведущему в нефтегазовой отрасли комплексному институту по проектно-изыскательским работам исполняется 80 лет.

Фото: Сергей Бредихин

Ежегодно на конференцию приезжают сотни специалистов российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии, представители ведущих IT-компаний, представители органов власти и научных организаций, производители техники и оборудования.

В 2025 году был побит рекорд по числу участников. Более 300 специалистов из 130 компаний высоко оценили такой формат делового взаимодействия.

Фото: Сергей Бредихин

По словам организаторов, 8-я конференция станет особенной. На одной площадке будут представлены исторический опыт проектирования и прорывные технологические решения будущего. Запланированы обмен опытом, экспертными оценками и практическими рекомендациями, живой диалог о векторах развития нефтегазового инжиниринга и панельные дискуссии.

Фото: Сергей Бредихин

Фото: Сергей Бредихин

Ключевыми направлениями научной программы 8-й конференции станут:

современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа

информационное моделирование: цифровые двойники, электронные паспорта, цифровое строительство, VR туры и тренажеры для отладки процессов и обучения;

цифровая трансформация производства, автоматизация и роботизация, генеративные технологии и ИИ-ассистенты проектировщика;

экологическая эффективность промышленного производства, зеленые технологии, геотермальная энергетика, декарбонизация;

проектное управление, стоимостной инжиниринг, нормативное регулирование;

строительство и реконструкция скважин: инновационные подходы, супервайзинг и лучшие практики;

технологии, оборудование и автоматизация в строительстве и нефтегазодобыче, в том числе блочно-модульные решения.

Приглашаем присоединиться к 8-й конференции. Заявки принимаются по электронной почте Conf@gipvn.ru до 14 августа. Информация о форматах участия, партнерах, материалы прошлых конференций размещены на сайте АО "Гипровостокнефть".

Фото: Сергей Бредихин

Контакты для получения подробной информации: