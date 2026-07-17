В Похвистнево конфисковали и передали на СВО автомобиль любителя пьяной езды

Судебные приставы Самарской области передали в зону проведения спецоперации автомобиль, конфискованный у водителя за пьяную езду, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на одной из автодорог региона транспортное средство, за рулем которого находился житель Похвистнево. В ходе проверки документов мужчину заподозрили в том, что за руль он сел в нетрезвом виде. После прохождения проверки стало ясно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Как автовладелец признался позже, он после употребления нескольких литров пенного напитка, ему захотелось отправиться за сигератами.

В связи с тем, что автолюбитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, судом было принято решение конфисковать его транспортное средство Volkswagen Tiguan и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Похвистнево.

В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали немецкий кроссовер и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.