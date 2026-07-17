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Общество

В Похвистнево конфисковали и передали на СВО автомобиль любителя пьяной езды

ПОХВИСТНЕВО. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Самарской области передали в зону проведения спецоперации автомобиль, конфискованный у водителя за пьяную езду, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на одной из автодорог региона транспортное средство, за рулем которого находился житель Похвистнево. В ходе проверки документов мужчину заподозрили в том, что за руль он сел в нетрезвом виде. После прохождения проверки стало ясно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Как автовладелец признался позже, он после употребления нескольких литров пенного напитка, ему захотелось отправиться за сигератами.

В связи с тем, что автолюбитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, судом было принято решение конфисковать его транспортное средство Volkswagen Tiguan и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Похвистнево.

В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали немецкий кроссовер и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.

Гид потребителя

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