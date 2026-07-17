В Похвистнево конфисковали и передали на СВО автомобиль любителя пьяной езды

Судебные приставы Самарской области передали в зону проведения спецоперации автомобиль, конфискованный у водителя за пьяную езду, сообщает ГУФССП по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили на одной из автодорог региона транспортное средство, за рулем которого находился житель Похвистнево. В ходе проверки документов мужчину заподозрили в том, что за руль он сел в нетрезвом виде. После прохождения проверки стало ясно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Как автовладелец признался позже, он после употребления нескольких литров пенного напитка, ему захотелось отправиться за сигератами.
В связи с тем, что автолюбитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, судом было принято решение конфисковать его транспортное средство Volkswagen Tiguan и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Похвистнево.
В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали немецкий кроссовер и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!