Почти полмиллиона жителей Самарской области подписано на госпаблики в MAX

По информации Центра управления регионом Самарской области в июле количество активных пользователей госпабликов в национальном мессенджере МАХ составило 493 900 человек.

Наибольшей популярностью пользуется канал губернатора Вячеслава Федорищева: аудитория канала — свыше 188 тыс. жителей.

На канал правительства Самарской области подписано свыше 4 тыс. человек. Высокий интерес также вызывают каналы учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.

Все больше жителей пользуются региональными чат-ботами в национальном мессенджере, которые делают процесс получения госуслуг доступнее. Так, в регионе, например, уже действуют чат-боты: "Госуслуги Самарской области", "Самара — работа для СВОих", "Карта жителя Самарской области", "СТОП наркотики", "Навигатор поддержки студентов", "МФЦ Самарской области".

Сервис вызова врача на дом через чат-бот "Запись на прием" в приложении MAX также пользуется популярностью. На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Самарской области, жители региона воспользовались услугой более 15 тыс. раз.