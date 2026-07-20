Почти полмиллиона жителей Самарской области подписано на госпаблики в MAX

По информации Центра управления регионом Самарской области в июле количество активных пользователей госпабликов в национальном мессенджере МАХ составило 493 900 человек.
Наибольшей популярностью пользуется канал губернатора Вячеслава Федорищева: аудитория канала — свыше 188 тыс. жителей.
На канал правительства Самарской области подписано свыше 4 тыс. человек. Высокий интерес также вызывают каналы учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.
Все больше жителей пользуются региональными чат-ботами в национальном мессенджере, которые делают процесс получения госуслуг доступнее. Так, в регионе, например, уже действуют чат-боты: "Госуслуги Самарской области", "Самара — работа для СВОих", "Карта жителя Самарской области", "СТОП наркотики", "Навигатор поддержки студентов", "МФЦ Самарской области".
Сервис вызова врача на дом через чат-бот "Запись на прием" в приложении MAX также пользуется популярностью. На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Самарской области, жители региона воспользовались услугой более 15 тыс. раз.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!