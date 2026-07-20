В мэрии Самары рассказали, где планируют ввести запрет на движение электросамокатов и их парковки: список

В администрации Самары представили полный перечень мест, где будут установлены дорожные знаки 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", а также запрет на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Напомним, знаки, запрещающие движение электросамокатов, начали устанавливать в начале июля. В частности, они появились на пересечении ул. Фрунзе с ул. Шостаковича и Красноармейской.

"Установка дорожных знаков 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" на ул. Фрунзе в границах ул. Шостаковича и ул. Красноармейской осуществляется в соответствии с решением антитеррористической комиссии Самарской области. Установка аналогичных знаков также запланирована в границах пешеходных зон набережной р. Волги и ул. Ленинградская", — сообщили в мэрии города.

Введение запрета на парковки СИМ запланировано:

в сквере им. Устинова;

в сквере им. 30-летия Победы;

на Ульяновском спуске;

на территории Струковского сада;

в границах улиц Чапаевская, Ульяновская, Молодогвардейская и Вилоновская;

в парке им. Щорса.

Отмечается, что запрет будет внесен в программные приложения каршеринговых компаний.

"Снижение скорости движения СИМ предусмотрено путем установки искусственных дорожных неровностей ("лежачие полицейские" — прим. ред.): на ул. Ленинская, в сквере им. 30-летия Победы, в сквере им. Высоцкого, на площади Революции, на ул. Солнечная", — добавили в администрации Самары.

Для регулирования движения СИМ запущен чат-бот "Общественный контроль" для жалоб и предложений, с помощью которого граждане смогут присылать обращения с приложением фото и видео нарушений. Подробнее о чат-боте, ссылки на чат-бот: Макс, ВКонтакте.