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Общество

В мэрии Самары рассказали, где планируют ввести запрет на движение электросамокатов и их парковки: список

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Самары представили полный перечень мест, где будут установлены дорожные знаки 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", а также запрет на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Фото: Александра Ламзина

Напомним, знаки, запрещающие движение электросамокатов, начали устанавливать в начале июля. В частности, они появились на пересечении ул. Фрунзе с ул. Шостаковича и Красноармейской.

"Установка дорожных знаков 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" на ул. Фрунзе в границах ул. Шостаковича и ул. Красноармейской осуществляется в соответствии с решением антитеррористической комиссии Самарской области. Установка аналогичных знаков также запланирована в границах пешеходных зон набережной р. Волги и ул. Ленинградская", — сообщили в мэрии города.

Введение запрета на парковки СИМ запланировано:

  • в сквере им. Устинова;
  • в сквере им. 30-летия Победы;
  • на Ульяновском спуске;
  • на территории Струковского сада;
  • в границах улиц Чапаевская, Ульяновская, Молодогвардейская и Вилоновская;
  • в парке им. Щорса.

Отмечается, что запрет будет внесен в программные приложения каршеринговых компаний.

"Снижение скорости движения СИМ предусмотрено путем установки искусственных дорожных неровностей ("лежачие полицейские" — прим. ред.): на ул. Ленинская, в сквере им. 30-летия Победы, в сквере им. Высоцкого, на площади Революции, на ул. Солнечная", — добавили в администрации Самары.

Для регулирования движения СИМ запущен чат-бот "Общественный контроль" для жалоб и предложений, с помощью которого граждане смогут присылать обращения с приложением фото и видео нарушений. Подробнее о чат-боте, ссылки на чат-бот: Макс, ВКонтакте.

К СИМ относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и аналогичные устройства. Обычные самокаты без двигателя и роликовые коньки в эту категорию не входят. Максимальная скорость СИМ законодательно ограничена 25 км/ч. Но в скверах, парках, на набережной, площадях и центральных пешеходных улицах она должна быть снижена до 15 км/ч.

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