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Общество

На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ограничили движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). На улицах города начали устанавливать соответствующие знаки. В частности, они появились на пересечении ул. Фрунзе с ул. Шостаковича и Красноармейской.

Фото: Александра Ламзина
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В Самарской области утвердили план по интеграции СИМ в городские транспортные системы. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", как и само понятие СИМ, ввели в законодательство в 2023 году. Нарушителей, достигших 16 лет, будут привлекать к административной ответственности. Наказание — предупреждение или штраф в размере 750 рублей.

Если же поймают нарушителя, которому еще не исполнилось 16 лет, то протокол могут составить на родителей — за неисполнение по воспитанию и обучению детей. Наказание — предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Руководитель департамента транспорта Самары Андрей Карпочев сообщал, что в 2026 году запрет движения СИМ также планируют ввести на ул. Ленинградской и Максима Горького (от Комсомольской до Вилоновской). 

Фото: Александра Ламзина

Также на тротуарах в перспективе могут появиться "лежачие полицейские". В частности, дептранс готовит такой проект для участка набережной от бассейна ЦСК ВВС до Ладьи.

Сейчас же в Самаре обустраивают парковки для СИМ. в плане на 2026 год 27 зон, в том числе в районе площадей Революции и Куйбышева, у перекрестка ул. Куйбышева и Некрасовской, на ул. Советской Армии, 179 — полный список.

К СИМ относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и аналогичные устройства. Обычные самокаты без двигателя и роликовые коньки в эту категорию не входят. Максимальная скорость СИМ законодательно ограничена 25 км/ч. Но в скверах, парках, на набережной, площадях и центральных пешеходных улицах она должна быть снижена до 15 км/ч. 

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