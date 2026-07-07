На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов

В Самаре ограничили движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). На улицах города начали устанавливать соответствующие знаки. В частности, они появились на пересечении ул. Фрунзе с ул. Шостаковича и Красноармейской.

В регионе утвердили план по интеграции СИМ в городские транспортные системы В Самарской области утвердили план по интеграции СИМ в городские транспортные системы. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", как и само понятие СИМ, ввели в законодательство в 2023 году. Нарушителей, достигших 16 лет, будут привлекать к административной ответственности. Наказание — предупреждение или штраф в размере 750 рублей.

Если же поймают нарушителя, которому еще не исполнилось 16 лет, то протокол могут составить на родителей — за неисполнение по воспитанию и обучению детей. Наказание — предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Руководитель департамента транспорта Самары Андрей Карпочев сообщал, что в 2026 году запрет движения СИМ также планируют ввести на ул. Ленинградской и Максима Горького (от Комсомольской до Вилоновской).

Фото: Александра Ламзина

Также на тротуарах в перспективе могут появиться "лежачие полицейские". В частности, дептранс готовит такой проект для участка набережной от бассейна ЦСК ВВС до Ладьи.

Сейчас же в Самаре обустраивают парковки для СИМ. в плане на 2026 год 27 зон, в том числе в районе площадей Революции и Куйбышева, у перекрестка ул. Куйбышева и Некрасовской, на ул. Советской Армии, 179 — полный список.