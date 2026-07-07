Авито: родители в ПФО тратят на детские товары около 10 тыс. рублей в месяц

В среднем жители Приволжского федерального округа тратят на детские товары 10 тыс. рублей в месяц. 29% из них планируют уложиться в диапазон от 3 001 до 7 тыс. рублей, 21% — от 7 001 до 15 тыс. рублей, а 23% готовы потратить до 3 тыс. рублей. Более высокие расходы (свыше 15 тыс. рублей) характерны для 10% респондентов. Данные предоставили эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы, по результатам опроса 10 тыс. россиян.

Исследование показало, что у 58% жителей ПФО есть дети, при этом у 28% — дети разного возраста.

Частота покупок детских товаров в семьях распределяется достаточно равномерно, однако значительная доля приходится на редкие покупки. Так, 32% респондентов с детьми покупают детские товары реже одного раза в месяц. При этом по 17% опрошенных совершают покупки несколько раз в неделю или примерно раз в неделю, а ещё 21%—2—3 раза в месяц.

За последние полгода респонденты с детьми чаще всего покупали одежду и обувь — об этом сообщили 64%. Также востребованы игрушки (36%), а книги и развивающие материалы и школьные принадлежности выбирают по 32% респондентов, товары для творчества и хобби — 30%. Это показывает, что родители совмещают регулярные базовые покупки с товарами для развития и досуга детей.

По данным Авито Товаров, во втором квартале 2026 года продажи детских товаров на ресейле выросли на 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, продажи детских колясок на ресейле выросли на 16%, а школьных товаров — на 11%. Игрушки же стали покупать на 14% чаще год к году. Рынок ресейла остается востребованным в сегменте детских товаров: пользователи все чаще рассматривают его как удобный способ купить нужные вещи по более доступной цене, особенно в категориях с регулярным обновлением потребностей.

Основным каналом покупки детских товаров остаются онлайн-площадки — их выбирают 57% жителей ПФО с детьми. На втором месте находятся крупные торговые сети (47%), далее — специализированные детские магазины (29%). При этом 15% респондентов совершают покупки на Авито и других площадках объявлений, что подтверждает значимость классифайдов в категории детских товаров.

Онлайн-реклама оказывает влияние на решение о покупке детских товаров для большинства родителей. Так, 64% жителей ПФО с детьми отмечают, что реклама так или иначе влияет на их выбор: 10% считают ее одним из ключевых факторов, 26% учитывают, но принимают окончательное решение по другим параметрам, а 28% иногда обращают внимание на рекламные предложения.

Среди жителей ПФО, на чей выбор детских товаров влияет онлайн-реклама, каждый десятый (13%) отмечает, что чаще всего видят релевантную рекламу таких товаров на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.