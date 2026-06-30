ФНС напоминает о введении обеспечительных платежей при ввозе товаров из стран ЕАЭС

Внесение обеспечительного платежа по СПОТ (Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров) становится обязательным с 1 июля 2026 года по поставкам автомобильным транспортом из стран ЕАЭС, за исключением поставок из Республики Беларусь. Об этом напоминает Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области.
С 1 июля 2026 года внесение обеспечительного платежа становится обязательным условием для ввоза товаров автомобильным транспортом из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Беларуси отсрочка по внесению обеспечительного платежа продлена до 1 ноября 2026 года (при условии, что поставщик — белорусская организация или ИП, а ввоз осуществляется через российско-белорусский участок границы).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2026 года № 641, импортёры товаров, ввозимых на территорию РФ из государств — членов ЕАЭС автомобильным транспортом, освобождались от уплаты обеспечительного платежа в период с 01.06.2026 по 30.06.2026.
"Обращаем внимание, что внесённый обеспечительный платёж в дальнейшем учитывается при налогообложении и подлежит зачёту в счёт исполнения обязательств по уплате косвенных налогов после представления декларации по косвенным налогам", — уточняют в ФНС.
В случае если обеспечительный платёж внесён в сумме большей, чем указано в ДОПП, либо ДОПП не сформирован, данные денежные средства можно вернуть по заявлению в течение трёх лет. Процедура возврата аналогична возврату положительного сальдо ЕНС. Рекомендуемые форма и формат заявления опубликованы на официальном сайте ФНС России.
Также налоговики обращают внимание, что платёж по СПОТ не входит в ЕНП — оформляется отдельно.
"Своевременное выполнение налогоплательщиками-импортёрами требований СПОТ позволит исключить факт вынесения сотрудниками ФТС России предписаний о выезде транспортного средства с находящимися в нём товарами за пределы территории РФ и обеспечит прозрачность внешнеэкономических операций", — указывают в ФНС.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.