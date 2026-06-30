ФНС напоминает о введении обеспечительных платежей при ввозе товаров из стран ЕАЭС

Внесение обеспечительного платежа по СПОТ (Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров) становится обязательным с 1 июля 2026 года по поставкам автомобильным транспортом из стран ЕАЭС, за исключением поставок из Республики Беларусь. Об этом напоминает Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области.

С 1 июля 2026 года внесение обеспечительного платежа становится обязательным условием для ввоза товаров автомобильным транспортом из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Беларуси отсрочка по внесению обеспечительного платежа продлена до 1 ноября 2026 года (при условии, что поставщик — белорусская организация или ИП, а ввоз осуществляется через российско-белорусский участок границы).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2026 года № 641, импортёры товаров, ввозимых на территорию РФ из государств — членов ЕАЭС автомобильным транспортом, освобождались от уплаты обеспечительного платежа в период с 01.06.2026 по 30.06.2026.

"Обращаем внимание, что внесённый обеспечительный платёж в дальнейшем учитывается при налогообложении и подлежит зачёту в счёт исполнения обязательств по уплате косвенных налогов после представления декларации по косвенным налогам", — уточняют в ФНС.

В случае если обеспечительный платёж внесён в сумме большей, чем указано в ДОПП, либо ДОПП не сформирован, данные денежные средства можно вернуть по заявлению в течение трёх лет. Процедура возврата аналогична возврату положительного сальдо ЕНС. Рекомендуемые форма и формат заявления опубликованы на официальном сайте ФНС России.

Также налоговики обращают внимание, что платёж по СПОТ не входит в ЕНП — оформляется отдельно.

"Своевременное выполнение налогоплательщиками-импортёрами требований СПОТ позволит исключить факт вынесения сотрудниками ФТС России предписаний о выезде транспортного средства с находящимися в нём товарами за пределы территории РФ и обеспечит прозрачность внешнеэкономических операций", — указывают в ФНС.