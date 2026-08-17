Пострадавшие продавцы Wildberries могут получить документ для подтверждения ущерба и получения мер господдержки

По информации областного минэкономразвития, предприниматели товары которых пострадали 2 августа при атаке на логистический центр Wildberries в Новосемейкино, могут официально подтвердить ущерб и получить статус потерпевшего.

Основной документ, который потребуется селлерам для получения мер государственной поддержки — постановление следователя о признании их потерпевшими.

Предпринимателям необходимо собрать пакет документов:

• паспорт заявителя (если документы подает представитель — его паспорт + доверенность);

• документы бизнеса: учредительные документы ООО или регистрация ИП + свежая выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП;

• справка от RWB из личного кабинета пострадавшему продавцу;

• акты приемки товара из личного кабинета RWB;

• копии УПД на реализацию данного товара из личного кабинета RWB.

С готовым пакетом документов необходимо приехать на личный прием в Красноярский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ. Адрес: 446370, Самарская область, с. Красный Яр, ул. Советская, 54. Телефон для справок: 8 (846) 300-73-79. Дни приема: каждый вторник с 11:00 до 18:00.

Важно, что за постановлением могут обратиться предприниматели из любых субъектов России, чьи товары пострадали на складе в Новосемейкино.

Минэкономразвития региона также проводит опрос селлеров для включения в реестр предпринимателей Самарской области, пострадавших в результате атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Данные помогут в оценке ущерба и разработке инструментов поддержки регионального и федерального уровней.

Ссылка на опрос.

В Самарской области пострадавшим предпринимателям предоставляются консультации по подтверждению факта и размера ущерба, мерам правовой и финансовой поддержки, получению отсрочек и реструктуризации обязательств. За консультацией можно обратиться на "горячую линию" центра "Мой Бизнес" Самарской области: 8 (800) 300-63-63.