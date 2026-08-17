Пострадавшие продавцы Wildberries могут получить документ для подтверждения ущерба и получения мер господдержки

По информации областного минэкономразвития, предприниматели товары которых пострадали 2 августа при атаке на логистический центр Wildberries в Новосемейкино, могут официально подтвердить ущерб и получить статус потерпевшего.
Основной документ, который потребуется селлерам для получения мер государственной поддержки — постановление следователя о признании их потерпевшими.
Предпринимателям необходимо собрать пакет документов:
• паспорт заявителя (если документы подает представитель — его паспорт + доверенность);
• документы бизнеса: учредительные документы ООО или регистрация ИП + свежая выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
• справка от RWB из личного кабинета пострадавшему продавцу;
• акты приемки товара из личного кабинета RWB;
• копии УПД на реализацию данного товара из личного кабинета RWB.
С готовым пакетом документов необходимо приехать на личный прием в Красноярский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ. Адрес: 446370, Самарская область, с. Красный Яр, ул. Советская, 54. Телефон для справок: 8 (846) 300-73-79. Дни приема: каждый вторник с 11:00 до 18:00.
Важно, что за постановлением могут обратиться предприниматели из любых субъектов России, чьи товары пострадали на складе в Новосемейкино.
Минэкономразвития региона также проводит опрос селлеров для включения в реестр предпринимателей Самарской области, пострадавших в результате атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Данные помогут в оценке ущерба и разработке инструментов поддержки регионального и федерального уровней.
Ссылка на опрос.
В Самарской области пострадавшим предпринимателям предоставляются консультации по подтверждению факта и размера ущерба, мерам правовой и финансовой поддержки, получению отсрочек и реструктуризации обязательств. За консультацией можно обратиться на "горячую линию" центра "Мой Бизнес" Самарской области: 8 (800) 300-63-63.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.