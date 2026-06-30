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185 лет развития: акционеры Сбера утвердили рекордные дивиденды

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялось годовое заседание общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2025 года. Мероприятие проходило в дистанционном формате с возможностью заочного голосования.

Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера дивиденды за 2025 год в размере 850,2 млрд рублей (37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 июля 2026 года.

Также акционеры утвердили годовой отчёт Сбербанка за 2025 год и согласовали назначение аудиторской организации на 2026 год и 1 квартал 2027 года, предоставили согласие на совершение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

Кроме того, собранием избран новый состав наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, половину из которых составляют независимые директора.

Антон Силуанов, председатель наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов РФ:

"В 2025 году Сбер подтвердил свой статус стратегического института развития, продемонстрировав высокую надёжность. Половина от утверждённого акционерами объёма дивидендов — более 425 млрд рублей — поступит в федеральный бюджет страны. Средства пойдут в том числе на финансирование приоритетных государственных программ. Дивиденды группы Сбер трансформируются в реальные ресурсы для развития экономики нашей страны и повышения качества жизни россиян".

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"По итогам 2025 года Сбер заработал 1 706 млрд рублей чистой прибыли, что на 7,9% превышает результат 2024 года. Сегодня акционеры приняли решение направить 50% этой чистой прибыли на дивидендные выплаты. Общий объем дивидендов составит 850,2 млрд рублей, из которых половина поступит в бюджет государства. Эти выплаты получат также более 2,4 млн акционеров Сбера — за последний год их число выросло почти на 600 тысяч. Для нас это большая ответственность, и мы стремимся, чтобы каждый акционер чувствовал себя не просто владельцем акций, а партнёром, сопричастным к формированию будущего Сбера. Текущий год для Сбера особенный — мы отмечаем 185-летие. За почти два столетия компания прошла путь от сберегательных касс до одной из крупнейших технологических компаний страны. Мы будем продолжать укреплять технологическое лидерство, инвестируя в инновации и искусственный интеллект. Это наш вклад в будущее, который напрямую влияет на общий уровень развития всей национальной экономики".

Онлайн-голосование по вопросам повестки дня собрания осуществлялось акционерами на выбор в сервисах: "СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера", E-voting или в банковском приложении "СберИнвестиции".

Ознакомиться с информацией о проведении собрания можно на странице мероприятия на сайте Сбера. Горячая линия для акционеров: 8 800 500-87-43.

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